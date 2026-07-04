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"Nećemo se blamirati, daćemo milion evra": Crna Gora nudi nagradu za informacije o kriminalnim grupama

"Nećemo se blamirati, daćemo milion evra": Crna Gora nudi nagradu za informacije o kriminalnim grupama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović najavio je raspisivanje novčane nagrade od milion evra za informacije koje bi mogle pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala.

Crna Gora nudi nagradu za informacije o krimi grupama Izvor: Djordje Kostic/Shutterstock

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da su pokrenute procedure za raspisivanje novčanih nagrada za informacije koje bi mogle pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala, navodeći da će iznos nagrade biti milion evra.

Šćepanović je, gostujući u emisiji “Minula neđelja” na Aplus televiziji rekao da Uprava policije neće javno saopštavati imena kriminalnih grupa na koje se mere odnose.

"Pokrenuo sam procedure za raspisivanje nagrada. Neću otkriti imena ko su članovi kriminalnih grupa. Nećemo se blamirati kao pojedine države i daćemo milion evra za nagradu", rekao je Šćepanović.

On očekuje da će se na taj način ohrabriti građani da pomognu bezbednosnom sektoru.

"Vidjećemo da li ima ljudi koji žele da pomognu sektoru bezbjednosti. Vidjećemo kako ćemo izaći sa tim aktivnostima, a imamo set mjera i radnji koje planiramo", rekao je Šćepanović.

Kako je naveo, detalji planiranih aktivnosti biće saopšteni u narednom periodu.

"Kriminalne grupe neka pripremaju atentat, mi nastavljamo"

Komentarišući pisanje Vijesti da određene kriminalne grupe planiraju da ubiju njega, specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića, Šćepanović je poručio "da će se u narednom periodu vidjeti ko se gdje nalazi".

"Na osnovu prikupljenih podataka od jedne moćne zapadne obaveštajne službe, u saznanju smo da se priprema atentat na nas. Oni neka pripremaju, a mi ćemo raditi pa ćemo videti ko se gde nalazi u narednom periodu. Ne postoji nijedna kriminalna grupa koja nije na udaru zakona, svi će doći pred organe zakona. To je naša misija", naglasio je Šćepanović, javljaju Vijesti.

Prema njegovim riječima, obruč oko kriminalnih grupa se steže i smanjuje se njihov manevar i prostor djelovanja.

"Kriminalne strukture ostaju uskraćene za infiltraciju u sektor bezbjednosti i neće moći da uspostave kontrolu. Destrukcija im ostaje posljednja metoda, a agilnost je smanjena na minimum", rekao je Šćepanović.

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Crna Gora kriminal

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