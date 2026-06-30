Otrovna riba snimljena u Jadranskom moru, može da izazove velike tegobe

Snimljena riba lav u Jadranskom moru u Crnoj Gori.

Izvor: Shutterstock/Natalja Kruchina/Facebook

U Bokokotorskom zalivu u Jadranskom moru u Crnoj Gori jedan muškarac je snimio opasnu ribu lav. Fotografije ove ribe podijelio je na "Fejsbuk" grupi "Opština Risan".

Ispod njegove objave osvanuo je veliki broj komentara. Mnogi su se uplašili s obzirom da se radi o vrlo opasnoj i otrovnoj ribi.

Riba lav

Izvor: Facebook

Kakva je riba lav?

Riba lav se može vidjeti sve češće u Jadranskom moru prethodnih godina. Njen ubod može da izazove velike tegobe kod ljudi.

Riba lav ima na leđima otrovne bodlje koje proizvode bol odmah koji može da bude vrlo jak. Mjesto uboda brzo otiče, a simptomi koji se uglavnom javljaju su mučnina, vrloglavica, disajni problemi i druge reakcije koje zahtevaju hitnu reakciju ljekara.

Riba lav je dosta slična ribi zmaju zbog izgleda, otrova koji poseduje i simptoma koje izaziva kod ljudi nakon uboda. Riba lav je najviše zastupljena u Sredozemnom moru, ali se od skoro pojavila i u Jadranskom moru.