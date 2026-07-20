Naučnici su mislili da je otapanje Arktika stalo: Novi satelitski snimci otkrivaju zabrinjavajuću istinu

Privremena pauza je gotova, otapanje arktičkog leda se ubrzava. Naučnici beleže rekordan zimski pad ledenog pokrivača, što predstavlja dramatično upozorenje na klimatsku krizu.

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Period usporenog nestajanja arktičkog morskog leda je završen, a naučnici su tokom zime zabilježili dosad najveći međugodišnji pad. Pokazalo je to novo istraživanje koje preokreće ranije zaključke o privremenoj stabilizaciji ledenog pokrivača, piše "The Guardian".

Prethodno istraživanje, objavljeno prošlog ljeta, pokazalo je da se otapanje morskog leda na Arktikuusporilo u posljednjih dvadeset godina. U periodu od 2005. do 2024. nije zabilježen statistički značajan pad površine leda, što je bio iznenađujući nalaz s obzirom na rast globalnih temperatura.

Tada su istraživači objasnili da su prirodne varijacije okeanskih struja vjerovatno neutralizovale uticaj globalnog zagrijavanja i tako ograničile otapanje. Pritom su istakli da je riječ o privremenom predahu i predvidjeli da će se otapanje nastaviti dvostruko brže od dugoročnog prosjeka u sljedećih pet do deset godina.

Preokret i nastavak dugoročnog trenda

Samo dvije godine kasnije, nova studija potvrđuje da je period sporijeg otapanja završen. Naučnici su analizirali najnovije satelitske snimke i zaključili da je usporavanje zabilježeno od 2005. do 2024. bilo privremeno, a ne trajno.

"Ono što je početkom 2020-ih izgledalo kao pauza, sada se čini tek privremenim usporavanjem unutar dugoročnog trenda pada", rekao je dr Duo Čan, glavni autor rada sa okeanografskog i geonaučnog fakulteta Univerziteta u Sautemptonu. Od početka satelitskih mjerenja 1979. godine, površina morskog leda u septembru, kada dostiže svoj godišnji minimum, smanjila se za polovinu.

Rekordni zimski gubitak i posljedice

Istraživanje je otkrilo da se između 2024. i 2025. arktički morski led smanjio za 5,8 odsto, što predstavlja najveći zabilježeni međugodišnji pad tokom zime. Dr Alesandro Silvano, koautor rada sa istog univerziteta, izjavio je da je taj nagli pad u 2025. godini bio neuobičajen, ali i fizički objašnjiv s obzirom na trenutno zagrevanje Arktika.

Zimski morski led djeluje kao izolator između relativno toplog Arktičkog okeana i znatno hladnije atmosfere. Njegovo smanjenje znači da više toplote i vlage iz okeana prelazi u atmosferu. Autori studije navode da to može uticati na raspored vazdušnog pritiska, razvoj oluja i širu atmosfersku cirkulaciju, što se potom odražava na vremenske prilike u južnijim područjima.

Čan je dodao da ovo istraživanje služi kao upozorenje na klimatsku krizu.

"Kratkoročni oporavci mogu privremeno sakriti dugoročni smjer promena arktičkog morskog leda. Niski nivoi zimskog leda 2025. i 2026. godine jasno pokazuju da gubitak nije stao, već se nastavlja u klimi koja se zagrijava", zaključio je.