Đorđević: Evropa se zagrijava brže od globalnog prosjeka, pred nama topli dani bez ekstremnih vrućina

Evropa se zagrijava brže od ostatka svijeta, a sve češći toplotni talasi, suše i ekstremne vremenske prilike postaju nova klimatska realnost, upozorava meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dio Evrope posljednjih dana zahvatio je snažan toplotni talas, a visoke temperature izazvale su probleme u više zemalja. U Francuskoj su zabilježeni i smrtni slučajevi povezani sa vrućinom, dok je Velika Britanija u ponedjeljak registrovala najvišu majsku temperaturu i najtopliju majsku noć otkako se vrše mjerenja.

Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Milica Đorđević, izjavila je u Јutarnjem programu RTRS-a da se period izrazito visokih temperatura polako završava, te da se u narednim danima očekuje promjenjivo, ali i dalje toplo vrijeme.

"Ovaj maj bio je veoma neobičan kada su vremenske prilike u pitanju. Pred nama su topli dani, ali bez velikih vrućina. Vrijeme će biti promjenjivo, što je karakteristično za proljećni period", rekla je Đorđević.

Govoreći o uzrocima visokih temperatura širom Evrope, ona je pojasnila da nedavni toplotni talas nije posljedica fenomena El Ninjo, već specifične atmosferske cirkulacije koja je zahvatila kontinent.

"Super El Ninjo će tek imati svoj uticaj na vremenske prilike. Ovo što se posljednjih dana dešavalo u Evropi rezultat je tipične cirkulacije vazduha, a ne direktnog uticaja El Ninja", istakla je Đorđević.

Prema njenim riječima, Evropa se već godinama zagrijava brže od globalnog prosjeka, zbog čega se sve češće suočava sa ekstremnim vremenskim pojavama.

"U posljednjih dvadeset godina klima se značajno promijenila. Ljeta počinju ranije, zime su toplije, a Evropa se zagrijava brže od ostatka svijeta. Problem nije samo rast temperature, već i sve češće ekstremne suše, obilne padavine i druge vremenske nepogode", naglasila je.

Za naredne dane najavljene su temperature od 25 do 30 stepeni Celzijusovih, uz mogućnost lokalnih nepogoda i pojave grada.

Đorđević upozorava da će se građani morati prilagođavati sve učestalijim periodima visokih temperatura, ističući da su toplotni talasi postali dio nove klimatske stvarnosti.