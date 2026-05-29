Nestao muškarac iz Rogatice, ako ga vidite pozovite 122

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo saopštili su da preduzimaju mjere i radnje s ciljem pronalaska Mitra Milinkovića (69) iz Rogatice čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak, 22. maja.

Nestao Mitar Milanković iz Reogatice Izvor: MUP RS

Prema izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Mitar Milinković je visok 185 centimetara, slabije tjelesne građe, plavih očiju, sijede kose, a posljednji put je viđen 1. maja.

Na sebi je nosio kariranu košulju dugih rukava, plave farmerke i opanke.

Policija je pozvala građane, ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122.

