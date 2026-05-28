Misteriozni nestanak u Doboju: Policija i porodica i dalje traže informacije o kretanju Tanje Varajić

Tanja Varajić nestala je 3. jula 2023. godine. Porodica nudi nagradu za svaku informaciju koja bi pomogla u pronalasku njihove nestale kćerke.

Tanja Varajić je u noći između 3. i 4. jula 2023. godine, preko terase napustila stan i otišla u nepoznatom pravcu. Kamere su snimile njen izlazak iz stana i kretanje niz ulicu, što je posljednji put da je viđena.

U trenutku nestanka, Tanja je na sebi imala bijelu majicu i sivu trenerku, dok na nogama nije imala obuću. Kako navode u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk, Tanja je visoka 165cm, mršavija, plave oči, smeđa kose. Kanadska je državljanka.

"Ako je vidite ili imate informacije o njoj, javite porodici ili policiji", navodi se u objavi.

U saopštenju policije iz 2025. godine, naglašeno je da je riječ o dugotrajnoj i aktivnoj istrazi. Zamjenik načelnika Policijske uprave Doboj, Predrag Lazić, naveo je tada da policija i dalje provjerava sve informacije koje dobija.

"U kontaktu smo sa porodicom Varajić i provjeravamo sve raspoložive informacije do kojih dolazimo, bilo od članova porodice ili na druge načine, kroz sredstva javnog informisanja i javna saznanja", izjavio je Lazić na konferenciji za novinare.

Saradnja sa federalnom policijom

On je rekao da su zatražili postupanje Federalne uprave policije, s obzirom na prijave da je Varajić viđena na području Mostara, Konjica, Gračanice i Sarajeva.

"Preko kolega iz Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona pregledali smo video-nadzor i pokazali ga ocu, koji nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da li je to njegova kćerka ili ne", pojasnio je Lazić.

Lazić je rekao da je nestanak Varajić najduži predmet potrage za nestalim licem ove uprave.

Plava jakna bi mogla biti ključ slučaja

Kako su naveli, vjeruju da njihova kćerka nije napustila Bosnu i Hercegovinu. Razlog zbog kojeg bi se Tanja odlučila na ovakav potez, kažu da ne znaju, dodajući da je porodica funkcionisala sasvim normalno, bez svađa i konflikata koji bi je naveli da ode od kuće.

Oni su iz Kanade došli u Doboj na odmor koji je trebalo da traje 15 dana, nakon čega je planiran povratak.

Tanjin stric je za "Juronjuz" 2025. godine rekao da nije poznato da li je tokom boravka u Doboju sklapala prijateljstva, osim da se jedne noći vratila kući iz Vidovdanske ulice sa jaknom koja nije bila njena, te je apelovao na vlasnika da se javi i pomogne u rekonstrukciji okolnosti koje su prethodile nestanku.

"Ima dosta stvari za koje ne znamo šta se desilo te noći. Jedna od njih je da li je imala kontakt s nekim, da li se dogovorila s nekim ili slučajno naišla na nekoga. Ta jakna je važna. Ona se te noći vratila u njoj, ali ne znamo od koga je došla. Apelujemo na građane Doboja da se jave ako prepoznaju predmet", rekao je Zoran Varajić.

Dodao je da bi "momak ili djevojka koji su dali jaknu" mogli pomoći istrazi da se razjasni šta se dogodilo.

"Ona tu jaknu nije ponijela kada je nestala, ali nam je ona važna. Možda se s nekim dogovorila te noći pa je zajedno s tom osobom otišla ", rekao je on.

Porodica je, kako piše "Juronjuz", u policiju dovodila i vračare koje su tvrdile da mogu da pokažu gdje se Tanja nalazi. Tokom jednog od njihovih rituala "ukazalo" im se mjesto u blizini Doboja, koje je policija provjerila, ali Tanja tamo nije pronađena.

