Ronioci i spasilačke službe na terenu: Nastavlja se potraga za dječakom nestalim u Drini

Pripadnici Policijske uprave Zvornik tragaju za maloljetnikom koji je, prema izjavi svjedoka, nestao u Drini tokom kupanja u blizini zvorničkog naselja Branjevo.

Odmah po prijavi pokrenuta je potraga u kojoj učestvuju pripadnici Službe civilne zaštite Zvornik, ronilački timovi i vatrogasno-spasilačke jedinice, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

U potrazi za dječakom angažovani su svi raspoloživi resursi i nadležne službe, kako u koritu Drine, tako i u priobalnom pojasu, navodi se u saopštenju.

Policiji je juče oko 15.30 časova prijavljeno da je u Drini nestao dječak koji se kupao sa grupom maloljetnika.