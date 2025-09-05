Nekadašnje banjsko lječilište danas se okreće Drini: Kako iskoristiti potencijale Perućačkog jezera?

Srebrenica je prije posljednjeg rata, uz Ilidžu, Banju Vrućicu i Fojnicu, bila jedno od najpoznatijih i najposjećenijih banjskih lječilišta u BiH i godišnje je ugošćavala oko 90.000 turista.

Izvor: Miro Pejić/Srna

Banjski i lovni turizam donosili su značajan prihod u budžet ove opštine. Sa prestankom rada Banje "Guber" prije dvije i po decenije, Srebrenica je nestala sa turističke mape iako posjeduje bogate prirodne i istorijske potencijale za razvoj turizma. I lovni turizam je zamro, barem onaj legalni.

Direktor Turističke organizacije opštine Slaviša Petrović izjavio je za Srnu da se među tim potencijalima ističe živopisni kanjon Drine i akumulaciono Perućačko jezero na toj rijeci, koji postaju privlačna destinacija za sve veći broj turista, a posebno avanturista.

CILJ - ISKORISTITI POTENCIJALE ZA AKTIVNI TURIZAM

On kaže da je aktuelna turistička orijentacija Srebrenice aktivni turizam, koji podrazumijeva planinarenje, lov, ribolov, obilazak istorijskih znamenitosti i nasljeđa, vjerski turizam, sakupljanje ljekobilja i šumskih plodova, kao i veslanje i druge aktivnosti na vodi.

"Tu su litice jedinstvenog kanjona Drine po kojima brste divokoze, a privlačne su za alpiniste kao i cijeli taj kanjon, koji je izazovan za ljubitelje ekstremnih sportova, paraglajdere, planinare, ali i ronioce i druge ljubitelje različitih sportova i zabave na vodi kao što su jedrenje, plivanje i ribolov", naveo je Petrović.

Kanjon Drine zanimljiv je i za biologe i istraživače flore i faune jer na ovom području postoji mnoštvo rijetkih biljnih vrsta. Tu je stanište endemične Pančićeve omorike, zatim mrkog medvjeda i divokoza iznad kojih nadlijeću bjeloglavi supovi.

KAKO VALORIZOVATI POSTOJEĆE TURISTIČKE POTENCIJALE?

Zbog svih ovih potencijala, prirodnih ljepota, srednjovjekovnih gradova i nekropola stećaka, kao i ukupnog biodiverziteta, to područje proglašeno je nacionalnim parkom.

Nacionalni park "Drina", formiran 2017. godine, obuhvata 6.315 hektara sa lijeve strane istoimene rijeke, iznad akumulacionog jezera Perućac u srebreničkoj opštini.

Izvor: Miro Pejić/Srna

Šume iznad kanjona su bogate različitim vrstama gljiva i divljači i vezuju se za posebno Lovište "Sušica", u okviru kojeg raste ljekovita trava iva, ali i mnoštvo drugih vrsta ljekovitog bilja, a tu su i velike površine na kojima uspijeva borovnica.

Interesovanje turista za boravak, odmor ili druge aktivnosti na Perućačkom jezeru iz godine u godinu se povećava i oni svakog ljeta tu kampuju, dok u obližnjim kućama i vikendicama ljetuju stotine ljubitelja ove rijeke i čiste prirode. Međutim, ti objekti nisu registrovani za turističke usluge i ne postoje podaci o broju noćenja.

RAZVOJ KOČE NEDOVOLJNI SMJEŠTAJNI KAPACITETI I INFRASTRUKTURA

Zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta na ovom jezeru najzastupljeniji je izletnički turizam, koji ne donosi prihode ili su oni minimalni.

Petrović ističe da šetalište i izletište Guber iznad Srebrenice i dalje posjećuju turisti od kojih mnogi dolaze da natoče i ponesu ljekovitu vodu Gubera, da prošetaju i uživaju u bujnoj prirodi uz cvrkut ptica u ambijentu koji je prije nepune dvije godine zvanično proglašen vazdušnom banjom.

Na području srebreničke opštine registrovano je 50 nekropola sa više od 1.000 stećaka, što je, uz pet srednjovjekovnih zapuštenih gradova i arheološko nalazište iz rimskog doba u Skelanima, istorijsko nasljeđe vrijedno pažnje svih ljubitelja prošlosti, istorije i znanja uopšte.

Za ljubitelje vjerskog turizma privlačni su srednjovjekovni manastiri u Sasama i Karnu, zaštićeni i konzervisani ostaci pravoslavne crkve iz šestog vijeka u Orahovici, te katolička crkva iz 15. i džamija iz 17. vijeka.

Radi oživljavanja lovnog turizma na strelištu "Vitez" održavaju se edukacije i takmičenja u gađanju glinenih golubova, a zabilježeni su i prvi slučajevi komercijalnog odstrela medvjeda u srebreničkom lovištu.

"S ciljem razvoja aktivnog turizma, uređeno je 360 kilometara biciklističkih staza, od kojih je 105 kilometara markirano sa ciljem organizovanja vožnji i podizanja svijesti o zdravom životu, ljepoti i značaju čiste prirode", ističe Petrović.

PERUĆAČKO JEZERO - TURISTIČKA ATRAKCIJA I IZAZOV

Tradicionalna "Pančićeva regata" na ovom jezeru, jedina u BiH koja se vozi uzvodno, kao i još neki sadržaji na vodi dio su ponude ove turističke destinacije u okviru Nacionalnog parka "Drina", koji nudi mir i odmor u čistoj prirodi, daleko od ulične vreve i buke automobila, što, u posljednje vrijeme, privlači sve veći broj ljudi.

Priroda oko ovog dijela toka Drine, sa obje njene strane, izuzetno je čista jer je riječ o skoro nenaseljenom području, bez ikakvih industrijskih kapaciteta i zagađivača. Sa desne strane je Nacionalni park "Tara" u Srbiji, a na lijevu obalu naslanja se Nacionalni park "Drina", čiji zaposleni uređuju prostor kako bi stvorili uslove za boravak većeg broja turista različitog interesovanja.

Izvor: Miro Pejić/Srna

Iznad jezera Perućac uređena je i markirana planinarska staza od Klotjevca do Bijelih Voda i dalje do Stublića u dužini od 25 kilometara. Riječ je o veoma izazovnoj stazi koja pruža mogućnost predivnog pogleda na kanjon Drine, plato planine Tare i uživanje u ovim prirodnim ljepotama.

Plaža Oštrika i ostale uz Perućačko jezero u srebreničkoj opštini svakog ljeta su pune, ali ovdje nedostaju kvalitetne ugostiteljske usluge i prostor za smještaj većeg broja turista i organizovanje njihove ishrane.

ARHEOLOŠKO NASLJEĐE IZ RIMSKOG DOBA

U blizini su stari srednjovjekovni gradovi Klotjevac i Đurđevac, više nekropola stećaka, među kojima je najveća Zlatovo kod LJeskovika, a svega nekoliko kilometara udaljeno je rimsko arheološko nalazište i sadržaji Arheološkog muzeja "Rimski municipijum" u Skelanima i manastir Karno.

Osim za planinarenje, ovdje se stvaraju uslove za lovni i ribolovni turizam, za organizovanje sportskih takmičenja i sadržaja na vodi, za naučnoistraživačke ekspedicije koje žele da istražuju i izučavaju ovo područje bogato velikim brojem rijetkih trava i drugih biljnih i životinjskih vrsta.

Za one koji vole srednjovjekovne znamenitosti i vjerski turizam postoji mogućnost obilaska tvrđave despota Stefana Lazarevića iznad Srebrenice, kao i posjete i prisustvovanja vjerskom obredu u Manastiru Svete Trojice iz 1242. godine u Sasama.

Turistička organizacija Srebrenica sa petoro zaposlenih radi na promociji turizma, organizovanju biciklističkih vožnji, planinarskih pohoda, "Pančićeve regate" i drugih turističkih sadržaja, a posebni pažnju posvećujući registraciji smještajnih objekata za turiste.

Petrović kaže da je prije 18 mjeseci u srebreničkoj opštini bilo samo 36 registrovanih ležajeva za prihvat turista, a da se u tom periodu registrovalo još pet davalaca ovih usluga, pa su sad na raspolaganju ukupno 174 ležaja.

Skromne pozitivne pokazatelje u ovoj oblasti potvrđuju podaci, prema kojim je po osnovu boravišne takse u 2023. godini naplaćeno ukupno 1.750 KM, lani 2.586 KM, a tokom sedam mjeseci ove godine 3.210 KM. Boravišna taksa u Srebrenici iznosi dvije KM po noćenju.

Petrović navodi da nastoje da bude smanjeno pružanje turističkih usluga, odnosno smještaja na crno, te da su prvi rezultati vidljivi, jer su neki davaoci tih usluga shvatili da je to i u njihovom interesu.

