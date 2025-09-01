Najopasnije turističke destinacije u Evropi: "Na zlom glasu, putnici lako postaju žrtve kriminala"

Neke popularne evropske destinacije nose sa sobom i rizike, jer su putnici na kruzerima češće mete kriminala, upozorava jedan turistički stručnjak.

Britanskim turistima upućeno je upozorenje da se "drže što dalje" od pojedinih najtraženijih evropskih odredišta zbog opasnosti od kriminala. Džeparenje i sitni prestupi i dalje predstavljaju ozbiljan problem u nekim od najposjećenijih destinacija kontinenta, poput Španije i Italije.

Sada je stručnjak za putovanja kruzerom upozorio putnike da posebno pripaze na svoje stvari kada se iskrcaju u lukama pomenutih zemalja. Geri Bembridž, turistički vodič iz Londona, rekao je da su ga poslednja putovanja podsjetila da nije svaka luka bezbjedna, iako se brodovi tamo redovno usidre.

U jednom od svojih najgledanijih snimaka, on je izdvojio destinacije koje bi ljudi, ako mogu, trebalo da izbjegavaju, ali je dao i nekoliko savjeta o bezbjednosti.

"Čak i u najpopularnijim regionima za krstarenje, na Karibima i Mediteranum, mnoge od najposjećenijih luka spadaju u najrizičnije na svijetu. Luke na koje treba obratiti pažnju nisu samo glavne luke za ukrcavanje i iskrcavanje na Mediteranu, već su mnoge od njih obavezna stanica na gotovo svakoj mediteranskoj ruti, jer su to veliki gradovi. Tu se najviše radi o klasičnom gradskom kriminalu, poput džeparenja i krađa", rekao je.

1. Barselona, Španija

Barselona, drugi po veličini grad u Španiji, nalazi se na vrhu Gerijeve liste, iako zvaničnici bilježe pad kriminala. Prema podacima gradskog odbora Barselone, broj krivičnih dela u prvih šest mjeseci 2025. opao je za 8,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Krađe su zabilježile pad od 6,8 odsto, dok su napadi i otimanja na ulici smanjeni za 5,5 odsto.

Uprkos tome, Geri savjetuje oprez pri posjeti Barseloni, posebno u čuvenoj oblasti Las Ramblas (La Rambla). Ovaj bulevar prepun drvoreda spada među najprometnije gradske ulice, poznat je po uličnim zabavljačima, restoranima i prodavnicama.

"Svi idu tamo jer je blizu luke za kruzere, veoma je poznato, uvek je gužva i pravi raj za džeparoše", kaže Bembridž.

2. Rim, Italija

Na drugom mjestu je italijanska prestonica Rim. Geri se prisjetio kako su dvojici njegovih saputnika ukrali novčanike na različitim lokacijama u gradu.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Italije, objavljenim u listu Il Sole 24 Ore, Rim je 2023. imao drugi najveći broj prijavljenih krivičnih dela u zemlji - 6.071 slučaj na 100.000 stanovnika, odmah iza Milana. Više od polovine tog broja odnosilo se na krađe, 3.465 slučajeva na 100.000 stanovnika.

3. Venecija, Italija

Treće upozorenje odnosi se na Veneciju, gde su, kako Geri kaže, "turisti nagurani jedni uz druge, gurkaju se u uskim uličicama, a čak i na ogromnom Trgu Svetog Marka vlada neprekidna gužva".

On je pomenuo još jedan slučaj džeparenja putnika sa kruzera, što potvrđuju i zvanične statistike - 2023. je zabilježeno 2.652 krađe na 100.000 stanovnika.

4. Atina, Grčka

Grčka prestonica iznenadila je Gerija.

"Nikada nisam mislio da Atina može da bude problem, dok moja poznanica Kerol Kopland Tomas nije imala traumatično iskustvo. Pokrali su je u javnom prevozu, odneli čak i pasoš, pa nije mogla da krene na krstarenje", kaže on.

Prema godišnjem izveštaju grčke policije o organizovanom kriminalu, u Grčkoj je 2023. prijavljeno 62.868 krađa, 2.781 provala i 19.223 krađe vozila.

5. Livorno, Italija

Luka Livorno predstavlja kapiju za posjetu dva čuvena italijanska grada: Pizi (udaljenoj 27 km sjeverno) i Firenci (90 km istočno). Iako su domovi nekih od najpoznatijih svetskih atrakcija, poput Krivog tornja u Pizi i Mikelanđelovog Davida, Geri upozorava:

"To su dva grada na zlom glasu po džeparenju i krađama".

Prema podacima italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Firenca je treća u zemlji po stopi kriminala - 6.053 slučaja na 100.000 stanovnika u 2023, odmah iza Milana i Rima. Krađe čine polovinu, sa 3.165 slučajeva.

Kako da budete bezbjedni?

Gerijev savjet za putnike je da redovno prate najnovija zvanična upozorenja na sajtovima vlada, poput Gov.uk.

"Neophodno je proveravati najnovije informacije jer se stvari brzo mijenjaju", kaže on i preporučuje da se prate i lokalne vesti u lukama koje posjećujete.

Putnicima savjetuje da ostanu na brodu ili, ukoliko se iskrcaju, da se drže bezbjednih zona blizu luke. Onima koji žele da sami istražuju grad, preporučuje da uvijek imaju kontakt podatke lokalnog predstavnika luke.

"Oni će vam biti ključna pomoć ako nešto pođe po zlu. Ne nosite vrijedne stvari, budite oprezni i krećite se u prometnim turističkim zonama. Čak i u lukama koje se smatraju bezbednijima, rizici i dalje postoje", savjetuje.

Zvanični savjeti britanskog Ministarstva spoljnih poslova za pomenute zemlje

Grčka : Krađe pasoša, novčanika i torbi česte su u metrou i na prometnim turističkim mjestima, posebno u centru Atine. Nosite vrednosti u različitim torbama i džepovima i čuvajte kopiju pasoša na sigurnom mestu.

: Krađe pasoša, novčanika i torbi česte su u metrou i na prometnim turističkim mjestima, posebno u centru Atine. Nosite vrednosti u različitim torbama i džepovima i čuvajte kopiju pasoša na sigurnom mestu. Italija : Opšti nivo kriminala je nizak, ali su krađe i otimanja torbi češći u centrima gradova i kod turističkih atrakcija. Uvijek držite stvari na oku, pazite na prevare sa odvlačenjem pažnje, ne nosite sve vrijednosti zajedno i koristite sef u hotelu za višak novca i dokumenta.

: Opšti nivo kriminala je nizak, ali su krađe i otimanja torbi češći u centrima gradova i kod turističkih atrakcija. Uvijek držite stvari na oku, pazite na prevare sa odvlačenjem pažnje, ne nosite sve vrijednosti zajedno i koristite sef u hotelu za višak novca i dokumenta. Španija: Budite svjesni rizika od uličnog kriminala. Lopovi često rade u timovima i koriste trikove da vam odvuku pažnju. Čuvajte pasoš, novac i lične stvari, ne nosite sve vrednosti na jednom mjestu i imajte kopiju pasoša na sigurnom mjestu.

