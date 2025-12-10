Posne prženice sa senfom: Hrskave su spolja, sočne iznutra i spremne za samo 20 minuta

Saznajte kako da za samo 20 minuta napravite posne prženice koje su hrskave spolja, a sočne iznutra.
Posne prženice su idealan izbor kada želite topao doručak koji se priprema za samo nekoliko minuta. Hrskave spolja, mekane iznutra, savršeno se slažu sa ajvarom, posnim namazima i svježim povrćem. Još jedna prednost? Mogu se pržiti na ulju ili peći u rerni, po vašoj želji.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posni jelo
Porcije/Količina: 10 prženica
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja/prženja: 10–12 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 20–25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 10 kriški bajatog hljeba
- 4 kašike kukuruznog brašna
- 4 kašike pšeničnog brašna
- 1 prstohvat praška za pecivo
- so i biber po ukusu
- 5 kašika senfa
- 250–300 ml mlake vode (po potrebi – smesa treba da bude malo rjeđa od smjese za palačinke)
- Ulje za prženje ili malo ulja za podmazivanje pleha ako pečete u rerni
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
U većoj posudi pomiješajte oba brašna, prašak za pecivo, so i biber. Dodajte senf, pa postepeno dolivajte mlaku vodu i miješajte dok ne dobijete glatku, rjeđu smjesu - tekstura treba da bude slična smjesi za palačinke.
Ako vam nekim čudom ostane nekoliko prženica za kasnije, možete ih kratko zagrejati na tiganju ili u rerni na 180 stepeni 5 minuta.
2. korak: Umakanje hljeba
Svaku krišku hljeba umočite u smesu tako da bude dobro obložena sa obje strane. Ostavite je nekoliko sekundi da upije preliv.
3. korak: Prženje ili pečenje
Prženje u tiganju:
U zagrijan tiganj sipajte tanki sloj ulja i pržite prženice 2-3 minuta sa svake strane, dok ne porumene.
Pečenje u rerni:
Pleh lagano premažite uljem, poređajte prženice i pecite 10-12 minuta na 200 stepeni, uz okretanje na pola pečenja.
4. korak: Služenje
Poslužite tople uz ajvar, domaću posnu paštetu od kikirikija ili sezonsku salatu.