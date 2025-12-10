Posne prženice sa senfom: Hrskave su spolja, sočne iznutra i spremne za samo 20 minuta

Saznajte kako da za samo 20 minuta napravite posne prženice koje su hrskave spolja, a sočne iznutra.

Izvor: Shutterstock

Posne prženice su idealan izbor kada želite topao doručak koji se priprema za samo nekoliko minuta. Hrskave spolja, mekane iznutra, savršeno se slažu sa ajvarom, posnim namazima i svježim povrćem. Još jedna prednost? Mogu se pržiti na ulju ili peći u rerni, po vašoj želji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posni jelo

Porcije/Količina: 10 prženica

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja/prženja: 10–12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 20–25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

10 kriški bajatog hljeba

4 kašike kukuruznog brašna

4 kašike pšeničnog brašna

1 prstohvat praška za pecivo

so i biber po ukusu

5 kašika senfa

250–300 ml mlake vode (po potrebi – smesa treba da bude malo rjeđa od smjese za palačinke)

Ulje za prženje ili malo ulja za podmazivanje pleha ako pečete u rerni

Priprema:

1. korak: Priprema smjese

U većoj posudi pomiješajte oba brašna, prašak za pecivo, so i biber. Dodajte senf, pa postepeno dolivajte mlaku vodu i miješajte dok ne dobijete glatku, rjeđu smjesu - tekstura treba da bude slična smjesi za palačinke.

Savjet za podgrevanje: Ako vam nekim čudom ostane nekoliko prženica za kasnije, možete ih kratko zagrejati na tiganju ili u rerni na 180 stepeni 5 minuta.

2. korak: Umakanje hljeba

Svaku krišku hljeba umočite u smesu tako da bude dobro obložena sa obje strane. Ostavite je nekoliko sekundi da upije preliv.

3. korak: Prženje ili pečenje

Prženje u tiganju:

U zagrijan tiganj sipajte tanki sloj ulja i pržite prženice 2-3 minuta sa svake strane, dok ne porumene.

Pečenje u rerni:

Pleh lagano premažite uljem, poređajte prženice i pecite 10-12 minuta na 200 stepeni, uz okretanje na pola pečenja.

4. korak: Služenje

Poslužite tople uz ajvar, domaću posnu paštetu od kikirikija ili sezonsku salatu.