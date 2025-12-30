Ovo su 4 boje kose koje će svi nositi 2026. godine: Frizeri najavili potpuni zaokret

Najpopularnije boje kose za 2026. biće hrabre, intenzivne i modernog sjaja – frizeri otkrivaju koje nijanse preuzimaju tron.
- U 2026. dominira povratak hrabrijih boja kose sa intenzivnim, čistim tonovima.
- Trend ide ka punoj, jednobojnoj kosi sa modernim, futurističkim sjajem.
- Najtraženije će biti nijanse koje naglašavaju luksuz, dubinu i sofisticiran izgled.
Umjesto holivudskih plavuša ili puter žute, očekujemo čelično platinastu boju sa srebrnim sjajem. Brinete će se okrenuti najtamnijoj verziji braon sa nežnom, svilenkasto crnom. Nema više suptilnih pramenova. Umjesto toga, puna, jednobojna kosa dobija svoje mjesto.
Metalik plava
Ova boja spaja hladne, srebrne podtonove sa klasičnom plavom, stvarajući futuristički efekat koji izgleda luksuzno, ali vrlo moderno. Za razliku od toplijih plavih nijansi koje su dominirale prethodnih sezona, metalik plava naglašava čiste linije, sjaj i preciznost bojenja. Posebno će biti popularna u minimalističkim frizurama - ravnoj, zaglađenoj kosi ili bobu gde će boja doći do punog izražaja.
"Metalik nijanse poput ove dominiraće 2026. godinom, jer se trendovi ljepote oslanjaju na visokotehnološku, digitalno inspirisanu estetiku", kaže frizer Dejzi Alfaro za Alure.
Meka crna
Mekana, svilenkasta crna kosa je misteriozna i luksuzna. Za razliku od klasične, duboko crne, ova nijansa ima suptilne tonove koji kosi daju dubinu i prirodniji izgled. Rezultat je sofisticirana boja koja ne djeluje teško, već mekano uokviruje lice i naglašava teksturu kose. Biće posebno popularna kod jednodstavnih frizura i blago talasaste kose.
"Crna kosa urađena na pravi način je moćna", kaže Dimitris Đanetos, frizer iz Los Anđelesa koji je radio sjajnu crnu boju kose Kim Kardašijan i Demi Mur.
"Za razliku od crne boje, koja može izgledati veoma intenzivno, mastiljavo ili čak oštro pod određenim osvjetljenjem, meka crna ima suptilne podtonove. Obično je mešavina tamnosmeđih ili neutralnih nijansi koje je čine bogatom, ali ne i ravnomjernom."
Bakarno crvena kosa
Riđokose, radujte se! Recite svom frizeru da tražite živopisnu, toplu crvenu sa dodirima narandže i cimeta. Savršena početna nijansa za brinete koje su u iskušenju da se upuste u crvenu, ova vatrena nijansa prelijepo ističe svijetle do srednje tonove kože sa toplim ili zlatnim podtonovima, pišu Novosti.
Moka mus (poznata i kao medeno smeđa kosa)
Kremasta i slatka – moka mus je bila boja 2025. godine, a stilisti kažu da još uvek nismo spremni da se oprostimo od nje, pa će se ovaj trend preliti i na 2026. godinu.
Kombinuje duboku čokoladu sa karamel pramenovima za dodatnu dubinu. Posebno je zapanjujuća na onima sa maslinastim ili toplim tenom.