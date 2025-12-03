Brza keks torta: Napravite čokoladnu poslasticu iz snova od samo 5 sastojaka

Saznajte kako da napravite čokoladnu poslasticu iz snova - brzu keks tortu od samo 5 sastojaka.
Za trenutke kada želite nešto slatko, a ne želite da provodite sate u kuhinji, ova brza keks torta je pravo rješenje. Pravi je pogodak za goste, ali i kao jednostavna poslastica za popodnevnu kafu.
Sočna, kremasta i neodoljivo čokoladna, priprema se lako, a za nju su potrebna samo nekoliko sastojaka.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: poslastica/torta bez pečenja
Porcije: 6–8
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme hlađenja: 2–3 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g keksa
- 750 ml mlijeka
- 4 kašike šećera
- 1 kesica pudinga od čokolade
- 100 g čokolade
- još 250 ml mlijeka (za umakanje)
- Po želji: rendana čokolada, kokos ili mljeveni orasi za posipanje
Priprema:
1. korak: Kuvanje pudinga
Dok u šerpi zagrevate 500 ml mlijeka sa 4 kašike šećera, u ostatku mleka (250 ml) razmutite puding od čokolade. Kada je mlijeka zagrijano do ključanja, sklonite ga sa vatre i uz miješanje dodajte razmućeni puding. Vratite na šporet i kuvajte uz neprestano miješanje dok se ne zgusne.
Koristite čokoladu sa 75% kakaoa, a keks umačite u obično mlijeko u kojem ste rastopili kašičicu instant kafe. Kafa pojačava ukus čokolade.
2. korak: Dodatak čokolade
Dok je puding još uvijek vreo, ubacite izlomljenu čokoladu.
3. korak: Priprema prvog sloja
Na dno manjeg kalupa ređajte keks koji ste prethodno kratko umočili u mlijeko dok ne formirate prvi sloj.
4. korak: Dodavanje pudinga
Preko keksa ravnomerno rasporedite trećinu pripremljenog čokoladnog pudinga.
4. korak: Ponavljanje slojeva
Ponovite postupak još dva puta sa preostalim keksom i pudingom. Poravnajte vrh.
5. korak: Dekoracija
Posipajte rendanom čokoladom, kokosom ili mljevenim orasima. Po želji možete dodati i šlag.
6. korak: Hlađenje
Ostavite tortu u frižideru najmanje 2–3 sata, da keks omekša i smesa dobije teksturu prave torte.
7. korak: Serviranje
Isecite tortu na kocke i poslužite hladnu, direktno iz frižidera.