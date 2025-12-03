Brza keks torta: Napravite čokoladnu poslasticu iz snova od samo 5 sastojaka

Saznajte kako da napravite čokoladnu poslasticu iz snova - brzu keks tortu od samo 5 sastojaka.

Izvor: Shutterstock

Za trenutke kada želite nešto slatko, a ne želite da provodite sate u kuhinji, ova brza keks torta je pravo rješenje. Pravi je pogodak za goste, ali i kao jednostavna poslastica za popodnevnu kafu.

Sočna, kremasta i neodoljivo čokoladna, priprema se lako, a za nju su potrebna samo nekoliko sastojaka.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: poslastica/torta bez pečenja

Porcije: 6–8

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme hlađenja: 2–3 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata

Težina: lako

Sastojci:

300 g keksa

750 ml mlijeka

4 kašike šećera

1 kesica pudinga od čokolade

100 g čokolade

još 250 ml mlijeka (za umakanje)

Po želji: rendana čokolada, kokos ili mljeveni orasi za posipanje

Priprema:

1. korak: Kuvanje pudinga

Dok u šerpi zagrevate 500 ml mlijeka sa 4 kašike šećera, u ostatku mleka (250 ml) razmutite puding od čokolade. Kada je mlijeka zagrijano do ključanja, sklonite ga sa vatre i uz miješanje dodajte razmućeni puding. Vratite na šporet i kuvajte uz neprestano miješanje dok se ne zgusne.

Savjet za čokoladniji ukus Koristite čokoladu sa 75% kakaoa, a keks umačite u obično mlijeko u kojem ste rastopili kašičicu instant kafe. Kafa pojačava ukus čokolade.

2. korak: Dodatak čokolade

Dok je puding još uvijek vreo, ubacite izlomljenu čokoladu.

3. korak: Priprema prvog sloja

Na dno manjeg kalupa ređajte keks koji ste prethodno kratko umočili u mlijeko dok ne formirate prvi sloj.

4. korak: Dodavanje pudinga

Preko keksa ravnomerno rasporedite trećinu pripremljenog čokoladnog pudinga.

4. korak: Ponavljanje slojeva

Ponovite postupak još dva puta sa preostalim keksom i pudingom. Poravnajte vrh.

5. korak: Dekoracija

Posipajte rendanom čokoladom, kokosom ili mljevenim orasima. Po želji možete dodati i šlag.

6. korak: Hlađenje

Ostavite tortu u frižideru najmanje 2–3 sata, da keks omekša i smesa dobije teksturu prave torte.

7. korak: Serviranje

Isecite tortu na kocke i poslužite hladnu, direktno iz frižidera.