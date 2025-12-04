Šarene projice za ljepši početak dana: Ovaj posan doručak gotov je za samo 20 minuta

Saznajte kako da za samo 20 minuta napravite posne šarene projice za doručak koje će vam uljepšati početak dana.
Ako tražite brz, jednostavan i ukusan doručak tokom posta, ove posne šarene projice su prava stvar. Za svega 20 minuta dobijate dekorativne, hrskave spolja i mekane iznutra projice koje možete obogatiti po želji. Idealne su i za doručak kod kuće, ali i kao obrok za ponijeti, ali i kao predjelo za svečanu trpezu.
Kombinacija projinog i bijelog brašna, uz mehuriće iz kisele vode i malo ulja, daje savršeno vazdušasto tijesto. A dodatak spanaća, ajvara i maslina čini projice raznobojnim i punim ukusa. Dodajte sjemenke po želji i uživajte u još više hrskavosti.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak/užina
Porcije/količina: 8-10 manjih projica ili 4 veće
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta
Težina: Lako
Sastojci:
- 3 šoljice projinog brašna
- 3 šoljice bijelog brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 3 šoljice kisele vode
- 2 šoljice ulja
- 2 kašike ajvara
- nekoliko briketa svježeg spanaća
- nekoliko maslina, po želji
- sjemenke za posipanje (po izboru)
Priprema:
1. korak: Miješanje suvih sastojaka
U velikoj posudi pomiješajte projino i bijelo brašno sa praškom za pecivo.
Ako pravite veću količinu, smjesu možete čuvati u frižideru do 24 sata i peći po potrebi.
2. korak: Dodavanje mokrih sastojaka
Dodajte kiselu vodu i ulje, pa umutite smjesu žicom ili kašikom dok ne postane glatka.
3. korak: Dijeljenje smjese
Podelite smjesu na tri dela: U prvi dio dodajte sitno sjeckani spanać. U drugi dio umiješajte ajvar. U treći deo dodajte nasjeckane masline.
4. korak: Sipanje u kalupe i pečenje
Sipajte smese u kalup za mafine. Po želji pospite sjemenkama. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, ili dok projice ne dobiju lijepu zlatnu boju.
5. korak: Služenje
Izvadite i ostavite da se malo prohlade prije posluživanja.