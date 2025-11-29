Pečena ovsena kaša sa ukusom cimet rolnica: Idealna za one koji ih vole, ali paze na liniju

Ako volite cimet rolnice, ali pazite na liniju, isprobajte naš recept za pečenu ovsenu kašu koja ima gotovo identičan ukus.
Za sve ljubitelje cimet rolnica koji ne žele da odustanu od omiljenog ukusa, ali žele da jedu zdravije, postoji savršeno rešenje - pečena ovsena poslastica koja podseća na klasične cimet rolnice, ali je prepuna hranljivih sastojaka i bez dodatog rafinisanog šećera i bijelog brašna.
Mekana, mirisna i blago slatka, ova verzija je idealna za doručak ili užinu, a uz to pruža potrebnu energiju i vlakna za dobar početak dana. Jednostavna za pripremu, spaja užitak tradicionalnih cimeta rolnica sa zdravim navikama, tako da možete da se prepustite uživanju bez griže savjesti.
Sastojci:
Osnovna smjesa:
- 200 g ovsenih pahuljica
- 2 zrele banane
- 60 ml meda
- 120 g grčkog jogurta
- 2 jaja
- 120 ml mlijeka
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 2 kašičice cimeta
- 1/4 kašičice soli
- 1/2 kašičice praška za pecivo
Posip od smeđeg šećera:
- 1 kašika smeđeg šećera
- 1/2 kašičice cimeta
Glazura (opciono):
- 30 g šećera u prahu
- 1 kašika mlijeka
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje rerne:
Zagrijte rernu na 180 stepeni.
2. korak: Priprema smjese
U velikoj činiji sjedinite sve sastojke za osnovnu smjesu: izgnječene banane, ovsene pahuljice, med, grčki jogurt, jaja, mlijeko, vanilu, cimet, so i prašak za pecivo. Dobro izmiješajte žicom kako bi masa postala ujednačena.
3. korak: Sipanje smjese
Smesu sipajte u podmazan ili nelijepljiv pleh srednje veličine.
Za puniji ukus ubacite šaku sjeckanih oraha ili badema u smjesu, a za kremastiju strukturu umiješajte kašiku putera od kikirikija ili badema.
4. korak: Pravljenje posipa
U maloj činiji izmešajte smeđi šećer i cimet, pa pospite preko površine.
5. korak: Pečenje
Pecite 30–35 minuta, dok se smesa ne stegne u sredini i ne dobije zlatnu boju.
6. korak: Glaziranje
Po želji napravite glazuru od šećera u prahu i mlijeka, pa prelijte preko toplih ovseni rolnica.
7. korak: Služenje
Poslužite toplo, a ostatke čuvajte u posudi sa poklopcem u frižideru do 5 dana.