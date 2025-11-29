logo
Pečena ovsena kaša sa ukusom cimet rolnica: Idealna za one koji ih vole, ali paze na liniju

Pečena ovsena kaša sa ukusom cimet rolnica: Idealna za one koji ih vole, ali paze na liniju

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Ako volite cimet rolnice, ali pazite na liniju, isprobajte naš recept za pečenu ovsenu kašu koja ima gotovo identičan ukus.

Pečena ovsena kaša recept Izvor: Printscreen/YouTube/The Conscious Plant Kitchen

Za sve ljubitelje cimet rolnica koji ne žele da odustanu od omiljenog ukusa, ali žele da jedu zdravije, postoji savršeno rešenje - pečena ovsena poslastica koja podseća na klasične cimet rolnice, ali je prepuna hranljivih sastojaka i bez dodatog rafinisanog šećera i bijelog brašna.

Mekana, mirisna i blago slatka, ova verzija je idealna za doručak ili užinu, a uz to pruža potrebnu energiju i vlakna za dobar početak dana. Jednostavna za pripremu, spaja užitak tradicionalnih cimeta rolnica sa zdravim navikama, tako da možete da se prepustite uživanju bez griže savjesti.

Sastojci:

  • Osnovna smjesa:

  • 200 g ovsenih pahuljica
  • 2 zrele banane
  • 60 ml meda
  • 120 g grčkog jogurta
  • 2 jaja
  • 120 ml mlijeka
  • 1 kašičica ekstrakta vanile 
  • 2 kašičice cimeta
  • 1/4 kašičice soli
  • 1/2 kašičice praška za pecivo

  • Posip od smeđeg šećera:

  • 1 kašika smeđeg šećera
  • 1/2 kašičice cimeta

  • Glazura (opciono):

  • 30 g šećera u prahu
  • 1 kašika mlijeka

Priprema:

1. korak: Zagrijavanje rerne:

Zagrijte rernu na 180 stepeni.

2. korak: Priprema smjese

U velikoj činiji sjedinite sve sastojke za osnovnu smjesu: izgnječene banane, ovsene pahuljice, med, grčki jogurt, jaja, mlijeko, vanilu, cimet, so i prašak za pecivo. Dobro izmiješajte žicom kako bi masa postala ujednačena.

3. korak: Sipanje smjese

Smesu sipajte u podmazan ili nelijepljiv pleh srednje veličine.

Dodatni savjet:

Za puniji ukus ubacite šaku sjeckanih oraha ili badema u smjesu, a za kremastiju strukturu umiješajte kašiku putera od kikirikija ili badema.

4. korak: Pravljenje posipa

U maloj činiji izmešajte smeđi šećer i cimet, pa pospite preko površine.

5. korak: Pečenje

Pecite 30–35 minuta, dok se smesa ne stegne u sredini i ne dobije zlatnu boju.

6. korak: Glaziranje

Po želji napravite glazuru od šećera u prahu i mlijeka, pa prelijte preko toplih ovseni rolnica.

7. korak: Služenje

Poslužite toplo, a ostatke čuvajte u posudi sa poklopcem u frižideru do 5 dana.

