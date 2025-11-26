logo
Čitaoci reporteri

Najlakša fritata sa povrćem: Samo je ubacite u rernu i doručak će se sam spremiti

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
Isprobajte recept za najlakši doručak koji će se praktično sam spremiti - fritatu sa povrćem.

Recept za fritatu sa povrćem Izvor: Shutterstock

Fritata sa povrćem idealan je izbor kada želite brz, zdrav i šaren obrok koji se može poslužiti za doručak, laganu večeru ili ponijeti na posao. Priprema je nevjerovatno jednostavna – sve sastojke sjedinite, ubacite u rernu i za malo više od sat vremena dobićete sočno, mirisno jelo koje podsjeća na kiš, ali bez masne kore.

Prepuna je povrća pečenog sa bijelim lukom i začinskim biljem, što joj daje bogat ukus i predivnu teksturu. A zahvaljujući prilagodljivom receptu, možete je praviti svaki put drugačije, u zavisnosti od toga šta imate u frižideru.

Sastojci:

  • 300 g tikvica (isječenih na kockice)
  • 200 g bundeve ili batata (na sitne kockice)
  • 1 crvena paprika
  • 2 čena bijelog luka, sitno sjeckana
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašičica origana
  • 8 jaja
  • 120 ml mlijeka
  • 100 g rendanog kačkavalja
  • 80 g feta sira
  • 100 g svježih šampinjona isječenih na listiće
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje povrća

Pomješajte tikvice, bundevu, papriku, bijeli luk, maslinovo ulje, so, biber i origano. Rasporedite povrće po plehu obloženom papirom za pečenje. Pecite u rerni zagrijanoj na 220 stepeni oko 25 minuta, dok lijepo ne porumeni.

Savjet za lakše sječenje

Ako želite savršeno sočnu fritatu koja se ne odvaja od ivica, obavezno je ostavite da odmori 10 minuta nakon pečenja - tako ćete je lako sjeći.

2. korak: Mućenje jaja

U velikoj činiji umutite jaja, dodajte mlijeko, so, biber i polovinu rendanog sira. Kratko izmješajte da se sve sjedini.

3. korak: Slaganje fritate

U podmazanu posudu za pečenje stavite 2/3 pečenog povrća. Prelijte jajima, pa preko rasporedite preostalo povrće. Pospite rendanim sirom, dodajte izmrvljenu fetu i poređajte listiće šampinjona. Po želji poprskajte sa malo ulja da lijepo porumene.

4. korak: Pečenje

Pecite na 200 stepeni oko 35-40 minuta, dok sredina ne bude čvrsta. Provjerite čačkalicom - ako izađe čista, fritata je gotova. Ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa sjecite.

