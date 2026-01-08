Oružana pljačka u Raškoj među najskupljim "incidentima" u Evropi: Na prvom mjestu jedna još skuplja u Francuskoj

Najnoviji izveštaj TAPA EMEA pokazuje da se Srbija, zajedno sa još nekoliko evropskih zemalja, ponovo našla u vrhu liste najvrjednijih krađa tereta, među kojima se izdvaja i incident u Raškoj.

Izvor: Shuttershtock

Nakon neslavnog rekorda sa kraja 2023, "teškog" više od 5 miliona evra, Srbija se na izmaku 2025. ponovo našla u samom vrhu evropske liste krađa tereta, pokazuje najnoviji izvještaj Udruženja za zaštitu transportovane imovine TAPA EMEA.

Na spisku "najskupljih" krađa prijavljenih u novembru 2025. u sistem TIS (TAPA EMEA Intelligence System), jedan incident iz Srbije zauzeo je drugo mjesto, riječ je krađi vozila za prevoz novca u Raškoj, o kome su izvještavali i srpski mediji.

TAPA, naravno, ne objavljuje javno sve detalje o krađama koje članice prijavljuju. Za ovaj incident u okviru mjesečnog izvještaja Cargo Crime Monitor objavili su samo "da se dogodio 17. novembra u Raški, da su maskirani napadači, naoružani vatrenim oružjem, presreli vozilo koje je transportovalo novac, primorali dva radnika obezbeđenja da napuste vozilo i pobegli sa oko dva miliona evra".

Ukradeni parfemi na prvom mjestu

Ovaj slučaj izdvojen je kao jedan od najtežih zabilježenih cargo zločina u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike tokom novembra, u kome je TAPA-in informacioni servis (TIS) registrovao ukupno 570 novih krivičnih djela povezanih sa krađom tereta. Na prvom mjestu liste za ovaj period nalazi se Francuska, gde su 22. novembra iz jednog skladišta ukradeni parfemi u vrijednosti od čak 2,48 miliona evra.

Slučaj iz Italije je na trećem mjestu, nakon sofisticiranog napada na farmaceutsko skladište u Santa Mariji Kapua Vetere, gdje su počinioci, zaobilazeći video-nadzor, došli do lijekova čija je vrednost procjenjena na oko dva miliona evra.

Četvrto mjesto zauzima Velika Britanija, gde su u Oksfordu uhapšena četvorica osumnjičenih nakon napada na vozilo iz kojeg su ukradeni gotovina i luksuzni satovi u vrijednosti od 1,55 miliona evra. Na petom mjestu je slučaj iz Rusije, gde je zaposleni u jednoj logističkoj kompaniji u Moskvi uhapšen zbog pronevjere gotovine u iznosu od gotovo 1,46 miliona evra.

(EUpravo zato/Ekapija)