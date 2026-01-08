logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oružana pljačka u Raškoj među najskupljim "incidentima" u Evropi: Na prvom mjestu jedna još skuplja u Francuskoj

Oružana pljačka u Raškoj među najskupljim "incidentima" u Evropi: Na prvom mjestu jedna još skuplja u Francuskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Najnoviji izveštaj TAPA EMEA pokazuje da se Srbija, zajedno sa još nekoliko evropskih zemalja, ponovo našla u vrhu liste najvrjednijih krađa tereta, među kojima se izdvaja i incident u Raškoj.

Najskuplje krađe u Evropi Izvor: Shuttershtock

Nakon neslavnog rekorda sa kraja 2023, "teškog" više od 5 miliona evra, Srbija se na izmaku 2025. ponovo našla u samom vrhu evropske liste krađa tereta, pokazuje najnoviji izvještaj Udruženja za zaštitu transportovane imovine TAPA EMEA.

Na spisku "najskupljih" krađa prijavljenih u novembru 2025. u sistem TIS (TAPA EMEA Intelligence System), jedan incident iz Srbije zauzeo je drugo mjesto, riječ je krađi vozila za prevoz novca u Raškoj, o kome su izvještavali i srpski mediji.

TAPA, naravno, ne objavljuje javno sve detalje o krađama koje članice prijavljuju. Za ovaj incident u okviru mjesečnog izvještaja Cargo Crime Monitor objavili su samo "da se dogodio 17. novembra u Raški, da su maskirani napadači, naoružani vatrenim oružjem, presreli vozilo koje je transportovalo novac, primorali dva radnika obezbeđenja da napuste vozilo i pobegli sa oko dva miliona evra".

Ukradeni parfemi na prvom mjestu

Ovaj slučaj izdvojen je kao jedan od najtežih zabilježenih cargo zločina u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike tokom novembra, u kome je TAPA-in informacioni servis (TIS) registrovao ukupno 570 novih krivičnih djela povezanih sa krađom tereta. Na prvom mjestu liste za ovaj period nalazi se Francuska, gde su 22. novembra iz jednog skladišta ukradeni parfemi u vrijednosti od čak 2,48 miliona evra.

Slučaj iz Italije je na trećem mjestu, nakon sofisticiranog napada na farmaceutsko skladište u Santa Mariji Kapua Vetere, gdje su počinioci, zaobilazeći video-nadzor, došli do lijekova čija je vrednost procjenjena na oko dva miliona evra.

Četvrto mjesto zauzima Velika Britanija, gde su u Oksfordu uhapšena četvorica osumnjičenih nakon napada na vozilo iz kojeg su ukradeni gotovina i luksuzni satovi u vrijednosti od 1,55 miliona evra. Na petom mjestu je slučaj iz Rusije, gde je zaposleni u jednoj logističkoj kompaniji u Moskvi uhapšen zbog pronevjere gotovine u iznosu od gotovo 1,46 miliona evra.

(EUpravo zato/Ekapija)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evropa krađa lista

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA