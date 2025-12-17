logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

USKOK pokrenuo istragu: Bivši fudbaler predvodio petorku koja je krala vozila za tržište BiH i Srbije

USKOK pokrenuo istragu: Bivši fudbaler predvodio petorku koja je krala vozila za tržište BiH i Srbije

Autor Dušan Volaš
0

Na osnovu krivične prijave Policijske uprave zagrebačke, USKOK je pokrenuo istragu protiv petočlane grupe osumnjičene za organizovane krađe automobila na području Zagreba.

Razbijen lanac krađe vozila; preko skrovišta u Dalmaciji stizali do BiH i Srbije Izvor: Shutterstock

Grupi, kojoj je određen istražni zatvor, na teret se stavlja krađa najmanje deset vozila ukupne vrijednosti veće od 160.000 evra, koja su bila namijenjena preprodaji u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Kao organizator grupe označen je Dario Šušak, nekada perspektivni fudbaler, čije je ime već godinama prisutno u hronikama crne hronike. Prema nezvaničnim informacijama, Šušak je davao naloge ostalim članovima grupe – Jozi C., Bojanu M., Ivanu B. i Mateu N. – koji su provalničkim alatom otvarali automobile marki Ford, Mazda, VW, Renault i Nissan, piše Index.

Nakon krađe, na vozila su postavljane nepripadajuće registarske tablice, a automobili su potom odvoženi u BiH i Srbiju. Istražioci su otkrili da je grupa imala skrovišta za čuvanje vozila i na području Dalmacije.

Karijera Darija Šuška krenula je nizbrdo još 2011. godine kada je osuđen u aferi "Offside", prvom dokazanom slučaju namještanja fudbalskih utakmica u Hrvatskoj. Tada su tajni snimci otkrili kako su fudbaleri, koristeći šifre poput "soljenje janjića", dogovarali ishode mečeva radi dobiti na kladionicama.

Nakon fudbalskog skandala, Šušak se okrenuo težim krivičnim djelima. Bio je optužen za niz brutalnih razbojništava u Zagrebu, uključujući pljačku poslovnice Splitske banke i napad na poštanski kombi. Njegov tadašnji saradnik bio je Željko Vrbat, poznat kao jedan od najboljih vozača za bjekstva u kriminalnim krugovima.

Međunarodnu pažnju Šušak je privukao 2016. godine kada su ga švajcarske vlasti uhapsile u St. Gallenu. Sumnjičilo se da je povezan sa zloglasnom bandom "Pink Panter" i da je učestvovao u planiranju pljačke luksuzne draguljarnice, što je on tokom postupka negirao.

Nevjerovatan je podatak da je Šušak svojevremeno na "Transfermarktu" bio procijenjen na 250.000 evra. Umjesto sportske slave, izabrao je put kriminala koji ga je vodio od namještanja utakmica u Hrvatskoj, preko zatvora u Švajcarskoj, pa sve do najnovije istrage USKOK-a zbog organizovane krađe automobila. Istražioci i dalje rade na identifikaciji kupaca kojima je Šuškova grupa isporučivala ukradena vozila u susjednim državama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska USKOK automobili krađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ