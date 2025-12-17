USKOK pokrenuo istragu: Bivši fudbaler predvodio petorku koja je krala vozila za tržište BiH i Srbije

Na osnovu krivične prijave Policijske uprave zagrebačke, USKOK je pokrenuo istragu protiv petočlane grupe osumnjičene za organizovane krađe automobila na području Zagreba.

Izvor: Shutterstock

Grupi, kojoj je određen istražni zatvor, na teret se stavlja krađa najmanje deset vozila ukupne vrijednosti veće od 160.000 evra, koja su bila namijenjena preprodaji u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Kao organizator grupe označen je Dario Šušak, nekada perspektivni fudbaler, čije je ime već godinama prisutno u hronikama crne hronike. Prema nezvaničnim informacijama, Šušak je davao naloge ostalim članovima grupe – Jozi C., Bojanu M., Ivanu B. i Mateu N. – koji su provalničkim alatom otvarali automobile marki Ford, Mazda, VW, Renault i Nissan, piše Index.

Nakon krađe, na vozila su postavljane nepripadajuće registarske tablice, a automobili su potom odvoženi u BiH i Srbiju. Istražioci su otkrili da je grupa imala skrovišta za čuvanje vozila i na području Dalmacije.

Karijera Darija Šuška krenula je nizbrdo još 2011. godine kada je osuđen u aferi "Offside", prvom dokazanom slučaju namještanja fudbalskih utakmica u Hrvatskoj. Tada su tajni snimci otkrili kako su fudbaleri, koristeći šifre poput "soljenje janjića", dogovarali ishode mečeva radi dobiti na kladionicama.

Nakon fudbalskog skandala, Šušak se okrenuo težim krivičnim djelima. Bio je optužen za niz brutalnih razbojništava u Zagrebu, uključujući pljačku poslovnice Splitske banke i napad na poštanski kombi. Njegov tadašnji saradnik bio je Željko Vrbat, poznat kao jedan od najboljih vozača za bjekstva u kriminalnim krugovima.

Međunarodnu pažnju Šušak je privukao 2016. godine kada su ga švajcarske vlasti uhapsile u St. Gallenu. Sumnjičilo se da je povezan sa zloglasnom bandom "Pink Panter" i da je učestvovao u planiranju pljačke luksuzne draguljarnice, što je on tokom postupka negirao.

Nevjerovatan je podatak da je Šušak svojevremeno na "Transfermarktu" bio procijenjen na 250.000 evra. Umjesto sportske slave, izabrao je put kriminala koji ga je vodio od namještanja utakmica u Hrvatskoj, preko zatvora u Švajcarskoj, pa sve do najnovije istrage USKOK-a zbog organizovane krađe automobila. Istražioci i dalje rade na identifikaciji kupaca kojima je Šuškova grupa isporučivala ukradena vozila u susjednim državama.