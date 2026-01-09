NIS dogovorio isporuku prvih količina sirove nafte za rafineriju u Pančevu

Naftna industrija Srbije dogovorila je isporuku prvih količina sirove nafte za preradu u Rafineriji nafte Pančevo, koje se očekuju već naredne sedmice.

Naftna industrija Srbije dogovorila je isporuku prvih količina sirove nafte za preradu u Rafineriji u Pančevu. Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne sedmice, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte, saopštio je NIS.

U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji. Oglasio se i JANAF i istakao da je spreman za to i otkrio koji su prvi sljedeći koraci.

"JANAF d.d. je u potpunosti spreman da osigura nesmetan transport i snabdijevanje Rafinerije nafte Pančevo sirovom naftom", rekli su iz ove kompanije.

Licenca do 23. januara

NIS podsjeća da je u Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

Posebnom licencom koje je Кancelarija za kontrolu stanih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

