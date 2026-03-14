Treći slučaj u par dana: Ponovo gorio auto u Brčkom (VIDEO)

U blizini Partizanskog groblja u Brčkom, sinoć 13. marta, došlo je do požara na jednom automobilu, a pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice brzo su reagovali i ugasili vatru.

Izvor: Shutterstock

Kako piše portal "eBrčko", za sada nije poznato šta je uzrok požara, a više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja.

Ovaj incident dolazi nakon niza sličnih događaja u proteklim danima.

Gorio i auto supruge zamjenika gradonačelnika

Podsjećamo, u noći sa srijede na četvrtak u Brčkom je izgorio automobil koji pripada Renati Domić, supruzi aktuelnog zamjenika gradonačelnika Brčko distrikta Ante Domića.

Kolektiv JZU "Zdravstveni centar" Brčko najoštrije je osudio paljenje automobila njihove zaposlenice Renate Domić.

"Zatečeni smo i duboko uznemireni viješću o sinoćnjem događaju u kojem je zapaljeno privatno vozilo naše cijenjene koleginice. Ispred cijelog kolektiva najoštrije osuđujemo ovaj čin nasilja i vandalizma. Napad na imovinu bilo kojeg zdravstvenog radnika, koji svoj životni poziv posvećuju brizi o drugima, predstavlja direktan udar na dostojanstvo struke i sigurnost svih nas", navodi se u objavi tog kolektiva na društvenim mrežama.

Iz Policije Brčko distrikta BiH potvrdili su da su odmah nakon prijave policijski službenici upućeni na lice mjesta te su prikupljali obavještenja u vezi s navedenim događajem, a o svemu su obaviješteni i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice.

Takođe, nekoliko dana ranije u Ulici Marina Držića u požaru su oštećena tri automobila od kojih je jedno vozilo u potpunosti izgorjelo.

Niz ovakvih incidenata je, kako navode, uznemirio građane, koji sve češće izražavaju zabrinutost zbog bezbjednosne situacije u gradu.

(Mondo)