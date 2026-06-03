Otkriven veliki broj spornih potpisa: Stranci Rame Isaka odbijena kandidatura za Parlament BiH i NSRS

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je učešće stranke "Snaga naroda – Ramo Isak" za Parlament FBiH i kantonalne skupštine, ali je odbila kandidaturu za PS BiH nakon što je tokom provjera uočen veliki broj spornih potpisa podrške.

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Političkom subjektu "Snaga naroda – Ramo Isak" odobreno je učešće na predstojećim izborima za skupštine kantona u Federaciji BiH, kao i za nivo Federacije BiH, dok je njihova prijava odbijena za učešće na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske, piše Oslobođenje.ba.

Kako je navedeno iz nadležne službe Centralne izborne komisije BiH, stranka je prethodno izmirila izrečene novčane kazne, nakon čega je provedena provjera prikupljenih potpisa podrške. Prema prijedlogu službe, potvrđeno je učešće na izborima za Parlament Federacije BiH i svih deset kantonalnih skupština, dok je odbijena ovjera za više nivoe vlasti zbog uočenih nepravilnosti.

Član CIK-a Željko Bakalar je na sjednici podržao izvještaj i prijedlog službe, navodeći da su tokom provjera uočeni značajni problemi u vezi s autentičnošću potpisa kod pojedinih političkih subjekata.

"Imam veliki broj, mogu otvoreno reći, falsifikovanih potpisa. Nema potrebe da imamo angažman vještaka kriminalističke struke, grafologa, vidljivo je golim okom da je masa potpisa sačinjena od jednog skriptora. To je kod određenog broja političkih subjekata primijećeno u manjoj mjeri, ali ne utiču na ukupan broj, a kod dva politička subjekta, od kojih ćemo danas jednog djelimično ovjeriti, a drugi je u fazi žalbenog postupka pred Sudom BiH, da je od ukupnog broja od 5.000 potpisa za Parlament BiH, 20 do 25 posto evidentno falsifikovanih potpisa", pojasnio je Bakalar.

Kako je naveo, CIK je dužan da u skladu sa zakonskim okvirom ovjeri one dijelove kandidatura koji ispunjavaju formalne uslove, dok će eventualne nepravilnosti biti predmet daljih istraga.

"Mi ćemo to poslati tužilaštvima, vidjećemo kakva će biti sudbina toga, kao i dinamika, ali mi nemamo mehanizam da ukoliko je određen broj potpisa validan da ne ovjerimo ih za neke izborne utrke niže nivoe. Zakonodavac treba razmisliti o tome, ali mi ćemo morati ih ovjeriti, no masovna pojava ovoga je sramna. Oni će sutra obavljati važne funkcije u državi, a pripadaju političkim subjektima koji rade ovakve radnje", kazao je Bakalar.

(Mondo)