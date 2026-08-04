Pas izgubljen u Oluji napravio pravo čudo: Sama lutala 139 dana, prešla 500 kilometara i našla vlasnike

Porodica Radanović je tokom "Oluje" ostala bez psa. Ipak, nevjerovatna keruša Dena prešla je 500 kilometara od Petrinje do Rume i poslije 139 dana lutanja pronašla svoje vlasnike!

Izvor: Prva TV/Printscreen

Porodica Radanović bila je jedna od mnogih koje su se, tokom akcije Oluja 1995, u izbjegličkoj koloni, kretale iz pravca Petrinje, ka teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Tog kobnog dana, njihova kuća je srušena, a u opštem metežu i želji da spasu sopstvene živote, pobjegli su bez Dene, vjernog psa koji je bio dio njihove porodice od 1991. godine.

Ova porodica pronašla je novi dom u izbjegličkom centru u Rumi, gdje život nije bilo nimalo lak. Dodatnu bol Radanovićima je predstavljala činjenica da nisu uspjeli da spasu Denu.

Vrijeme je prolazilo, a porodica se privikavala na novi život i novu sredinu, međutim, u decembru 1996, tačnije 139 dana nakon njihovog dolaska u Srbiju, desilo se nešto što se samo u filmovima viđa. Pred njihovom kućom pojavila se Dena!

Ostaje nepoznato kojim je putevima Dena uspjela da stigne do Rume i kako je pronašla svoje vlasnike i prijatelje.

Prošla je kroz gradove, ili pored njih: Dvor, Novi, Prijedor, Banjaluka, Prnjavor, Derventa, Modriča, Brčko, Bijeljina, Bogatić, Sremska Mitrovica. Na putu su joj se ispriječile i rijeke Una, Sana, Vrbas, Bosna, Drina i Sava.

Po svemu sudeći, prepreke su bile male u poređenju s ljubavlju koja ju je vodila naprijed, ka cilju da pronađe svoju porodicu. Poslije 139 dana lutanja i pređenih oko 500 kilometara od Petrinje do Rume, gdje se nalazio izbjeglički kamp, pronašla ih je. Pred Novu godinu 1996, tačno 22. decembra, u sobu je ušao sin Goran i beskrajno uzbuđen rekao: “Mama, došla nam je Dena!“, priča Dušanka Radanović i dodaje da u prvi mah nije mogla da je prepozna jer je mnogo smršala, a šape su joj bile krvave i bez noktiju. Ipak, odala ju je bijela fleka ispod vrata.

Dena se, u Rumi, oštenila i donijela na svijet petoro kučića. Štenci su poklonjeni građanima Rume, a ona je potom odletjela preko okeana.

Radanovići su 1999. godine podnijeli zahtjev za preseljenje u Kanadu, i odmah se postavilo pitanje šta sa Denom, “Djeca su jasno rekla da bez nje ne žele da idu. To sam i saopštio službenici u Kanadskoj ambasadi u Beogradu, koja me iznenadila i obradovala istovremeno svojim odgovorom: “Mi o vašoj kujici sve znamo i učinićemo sve da i ona putuje sa vama, ništa ne brinite”, sjeća se Milan Radanović.

Keruša Dena postala je najpoznatiji pas na planeti kada je, nakon operacije “Oluja“, prešla 500 kilometara kako bi pronašla svoje vlasnike u izbjegličkom kampu.

Vijest o Deni i porodici Radanović vrlo brzo je obišla gotovo cijeli svijet. Mnogi su je poredili s Lesi, ali razlika je u tome što je Dena uspjela u namjeri da nađe svoje gazde u 500 kilometara udaljenom, za nju potpuno nepoznatom mjestu.

Ovaj slučaj ostao je neobjašnjen i sa stručne strane, pa se sve svelo na zaključak da je to bilo više od običnog životinjskog instinkta.

Uprkos svim teškim trenucima, Dena je imala izuzetno dug život. Živjela je sa svojom porodicom u Kanadi sve do 2006, kada je uginula sa 16 godina.

(atvbl/MONDO)