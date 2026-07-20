"Najviše sam tugovao kad mi je umro pas": Slavni glumac o gubicima najbližih

Glumac Boro Stjepanović otkrio je koji tužan događaj mu je posebno obilježio život.

Izvor: RTS/Balkanskom ulicom/Screenshot

Jugoslovenski glumac Boro Stjepanović, jedan od junaka kultnog ostvarenja "Ko to tamo peva", jednom prilikom je gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom" na RTS-u ispričao koji su mu to trenuci u životu bili najviše obojeni tugom.

"To kad je umro otac, to je šok. Kada je brat poginuo to nije bila tuga, to je bila katastrofa. Majka kad je umrla takođe je bio šok. Ali ono baš kada ste tužni, to je kada mi je uginuo pas. To je tuga. Jer ste vi zaštitnik tog bića. Nemoćnog, koje boluje. Kad sam shvatio da je kraj, ja sam istrčao iz veterninarske stanice, uletio u kola, otvorio sve prozore i vrata i počeo da dišem duboko da se ne bih onesvijestio. I onda smo tugovali i plakali", rekao je Stjepanović tada.

Za više od pola vijeka karijere proslavljeni glumac odigrao je preko stotinu pozorišnih i filmskih uloga, predavao je u četiri regionalne glumačke akademije, bio je jedan od osnivača dvije akademije dramskih umjetnosti – u Sarajevu i na Cetinju. Napisao je četiri knjige o glumi, svojoj životnoj pasiji.

Govoreći svojevremeno za RSE o tome kako doživljava današnji ex-jugoslovenski prostor u društvenom i političkom smislu, Stjepanović je rekao da to svijet politike, pogrešno shvaćene politike.

"Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku i naučnu fantastiku, pa volim i te paralelne svjetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kada sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a poslije onog samita predsednika vlada, država i ne znam ti čega zapadnog Balkana - budalast termin, upali smo u njega, ali svejedno - nikad se nisam osjećao Balkancem. Mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političo opredjeljenje. Politika nam je izgradila jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u magli i lutamo po toj magli", rekao je on tada.

Pored mnogih kojima je Stjepanović bio profesor, široj javnosti je možda najpoznatiji glumac Andrija Milošević koji je upisao glumu na Cetinju kad mu je bilo samo 16 godina.