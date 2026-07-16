O filmu "Odiseja" ne prestaje da se govori, a mnogi ne znaju da je u glavnoj ulozi svojevremeno bio i čuveni glumac Bekim Fehmiu

Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures / Hollywood Archive / Profimedia

Prije nego što su Odiseja tumačili poznata holivudska imena poput Armanda Asantea, Šona Bina, a uskoro i Met Dejmon u novoj adaptaciji Kristofera Nolana, jedan glumac sa ovih prostora već je ponio jedno od najzahtjevnijih imena antičke književnosti. Bio je to Bekim Fehmiu, koji je krajem šezdesetih postao lice Odiseja za milione gledalaca širom Evrope.

Vidi opis Uloga koja ga je proslavila: Prije Meta Dejmona, Odisej je bio glumac sa naših prostora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ BELDOCS - International Documentary Film Festival Belgrade Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ BELDOCS - International Documentary Film Festival Belgrade Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ BELDOCS - International Documentary Film Festival Belgrade Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen/ BELDOCS - International Documentary Film Festival Belgrade Br. slika: 4 4 / 4

Italijanska televizijska mini-serija "Odiseja" iz 1968. godine bila je jedna od najvećih televizijskih produkcija tog vremena. U osam epizoda pratila je Homerovu priču o kralju Itake koji se poslije Trojanskog rata godinama vraća kući, a glavnu ulogu dobio je upravo Bekim Fehmiu.

O njegovom iskustvu snimanja "Odiseje" pisala je upravo njegova supruga Branka Petrić u svojoj monografiji "Branka Petrić: Sidro i pijesak".

Pogledajte kadrove iz italijanske "Odiseje":

Feliks Fehmiu Odiseja Izvor: YouTube

Kako je Bekim dobio ulogu u "Odiseji"?

Čuveni glumac je pažnju velikih imena filmske industrije privukao čuvenim filmom "Skupljači perja", i to u Kanu. Te noći kad je on stigao u Kan, njegova izabranica sanjala je divan san u kome je letjela kroz crvene prostore od kadife, duboko uvjerena da će film proći dobro.

Izvor: Youtube printscreen/ BELDOCS - International Documentary Film Festival Belgrade

Sa snimanja u Zagrebu i Crvenoj Luci kod Zadra, ostala je i jedna zanimljiva tajna: svaki put kad bi ga supruga posjećivala, po njegovoj molbi donosila bi na poklon dalmatinsku pršutu čuvenom producentu Dinu de Laurentisu.

Uloga Odiseja zauvijek je obilježila njihove živote. Poslije devet mjeseci rodio se njihov prvorođeni sin, koji je upravo po tome i dobio ime Uliks (kako Italijani kažu Ulise, a Grci Odiseo).

Vrijeme snimanja "Odiseja" donijelo je i jednu od najsimpatičnijih porodičnih anegdota. U četvrtom mjesecu trudnoće, još uvijek neudata i pomalo sjetna, buduća majka dogovara se sa njim da traži od pozorišta sedam slobodnih dana kako bi otišla u Rim da se konačno vjenčaju. Kada su srećni stigli u ambasadu u Rimu, službenici su im tražili rodni list. Potpuno zapanjeni, jer se o birokratiji nisu raspitivali, shvataju da od vjenčanja nema ništa. "Šta da radimo, provodimo se sedam dana. Vraćam se u Beograd i kažem da sam se vjenčala", ostalo je zabilježeno u njenim sjećanjima.

Ipak, svjetski uspjeh donio je i plodove dugogodišnjeg truda. Kad je Bekim dobio svoj prvi veliki honorar za "Odiseja", nije zaboravio odakle je potekao. Odmah je otišao u Prištinu, gdje su živjeli svi njegovi i obasuo mamu Hediju novčanicama.

(Kurir.rs/MONDO)