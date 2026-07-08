Top 10 trenutno najgledanijih HBO filmova u svijetu: Na listi je čak i jedan regionalni biser

Ukoliko ste raspoloženi za dobre filmove, taman za ubijanje vremena na kraju dana, zabilježite na vrijeme kod sebe ove prijedloge

Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios

Bilo da ste raspoloženi za napeti akcioni triler, horor koji ledi krv u žilama ili inteligentnu domaću komediju, na ovoj listi ćete sigurno pronaći filmove koje biste gledali već večeras u krugu prijatelja ili porodice.

Pogledajte kojih se to 10 HBO ostvarenja trenutno najviše strimuje, a na listi je i jedan regionalni biser:

1. Lee Cronin's The Mummy

Ovo je jezivi i moderni natprirodni horor koji donosi potpuno novi, uvrnuti osvrt na kultnu priču o mumiji. Radnja prati novinara i njegovu porodicu čija ćerka bez traga nestaje u pustinji. Kada se nakon osam godina djevojčica iznenada vrati kući, ono što je trebalo da bude najsrećniji porodični sastanak pretvara se u živu noćnu moru jer shvataju da je zapravo zaposjeo drevni egipatski demon.

2. The Accountant 2

U ovom dugo iščekivanom akcionom nastavku, Ben Aflek se vraća kao genijalni računovođa Kristijan Volf koji pati od autizma, ali posjeduje smrtonosne borilačke vještine. Kada njegov stari poznanik bude ubijen, ostavljajući tajanstvenu poruku, Kristijan mora da se udruži sa svojim otuđenim i izuzetno opasnim bratom Braksom kako bi razotkrio smrtonosnu zaveru i preživio napade nemilosrdnih ubica.

3. The Accountant

Prvi dio velikog akcionog hita koji je publika ponovo masovno počela da gleda. Priča nas uvodi u svet Kristijana Volfa, matematičkog genija koji radi kao nezavisni računovođa za neke od najopasnijih svjetskih kriminalnih i kartelskih organizacija. Dok mu se federalna policija polako približava, on preuzima naizgled bezopasan posao u jednoj tehnološkoj kompaniji gdje otkriva milionsku prevaru, nakon čega počinje surova borba za goli život.

4. Testament

Za ljubitelje dobrog regionalnog humora, tu je višeslojna bosanska komedija (ujedno i nastavak filma "Amanet") smještena u same rane devedesete godine. Radnja duhovito demistifikuje pojam testamenta kroz priču o mladiću Asadu koji nakon očeve smrti ne nasljeđuje ništa, pa je primoran da uđe u surovi radnički svet industrijske Zenice, dok njegov najbolji prijatelj, snalažljivi prevarant Dževad, svojim smicalicama pravi potpuni haos i ogoljava mentalitet zajednice na pragu istorijskih promjena.

5. They Will Kill You

They will kill you Izvor: YouTube

Intenzivan i stilizovan akcioni horor sa elementima crne komedije u kom glavnu ulogu tumači Zazi Bic. Priča prati ženu koja se prijavljuje na tajanstveni oglas za posao kućne pomoćnice u luksuznom, ali jezivom neboderu u Njujorku. Ubrzo nakon useljenja, ona otkriva stravičnu istinu - stanari zgrade već decenijama misteriozno nestaju, a iza svega stoji opasni satanistički kult koji vreba iz sjenke.

6. Nightbitch

Jedinstvena i nadrealna crna komedija sa Ejmi Adams u glavnoj ulozi, zasnovana na istoimenom hit romanu. Radnja prati ambicioznu umetnicu koja odlučuje da pauzira svoju uspešnu karijeru kako bi postala domaćica i posvetila se odgajanju dvogodišnjeg sina. Međutim, izolacija, iscrpljenost i monotona svakodnevica ubrzo uzimaju maha, a njen život dobija bizaran i divlji preokret kada počne da primećuje da poprima fizičke i mentalne osobine psa.

7. Your Highness

Otkačena i urnebesna avanturistička fantazija prožeta oštrim humorom u kojoj briljiraju Deni Mekbrajd, Džejms Franko i Natali Portman. Kada zli čarobnjak otme prelepu verenicu hrabrog i plemenitog princa Fabijusa, njegov lenji, arogantni i prilično nesposobni brat Tadeus biva primoran da se pokrene sa dvora. Njih dvojica kreću na epsko i opasno putovanje kako bi spasili princezu i kraljevstvo, usput upadajući u nevjerovatno bizarne situacije.

8. The King's Man

Ovaj uzbudljivi akcioni spektakl služi kao prednastavak popularnog filmskog serijala i vodi nas na sam početak priče o prvoj nezavisnoj obavještajnoj agenciji. Dok se najgori tirani i kriminalni umovi u istoriji, predvođeni mističnim Raspućinom, okupljaju da osmisle rat koji će zbrisati milione ljudi, jedan čovjek i njegov mladi sin moraju da utrkuju sa vremenom kako bi ih zaustavili i spasili svijet od totalnog uništenja.

9. Sisu: Road to Revenge

Brutalan, dinamičan i vizuelno impresivan finski akcioni film o preživljavanju i osveti. Glavni junak, legendarni bivši vojnik Atami Korpi, odlučuje da nakon stravične porodične tragedije rasklopi kuću u kojoj su mu ubijeni najmiliji i utovari je na kamion kako bi je ponovo izgradio na nekom sigurnijem mjestu. Međutim, plan mu propada kada se komandant Crvene armije, odgovoran za masakr njegove porodice, vraća da završi posao, što pokreće krvavu i nemilosrdnu poteru širom zemlje.

10. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Ultimativna akciona poslastica i spin-off čuvene franšize u kojoj su nespojivi dvojac, krupni agent Luk Hobs (Dvejn Džonson) i odmetnik Dekard Šo (Džejson Stejtam), primorani da udruže snage. Iako se organski ne podnose, njih dvojica moraju da prevaziđu međusobne razmirice i zajedno zaustave sajber-genetski unapređenog anarhistu Brikstona, koji je došao u posed smrtonosnog biološkog oružja koje prijeti čovječanstvu.