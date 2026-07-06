Dva puta odbio "Mumiju", a sada se vraća u četvrtom nastavku: Jedna rečenica agenta promijenila mu je život

Džon Hana će uskoro zaigrati u četvrtom nastavku filmske franšize vrijedne više milijardi funti, zajedno sa oskarovcima Brendanom Frejzerom i Rejčel Vajs.

Izvor: youTube/chaos crumb

Škotski glumac Džon Hana rekao je da za svoju ulogu u blokbasteru "Mumija“ može da zahvali svom agentu i "svemiru“, nakon što je tu ponudu prvobitno odbio čak dva puta.

Hana, koji je već imao zapažene uloge u filmovima poput "Četiri vjenčanja i sahrana“ i "Klizna vrata“, rekao je da je bio prilično nezainteresovan za tu ulogu kada mu je prvi put ponuđena.

Tek kada ga je agent uporno nagovarao, pristao je da prihvati ulogu lovca na blago i egiptologa Džonatana Karnahana. Sada, dok se priprema da ponovo igra istog lika u filmu "Mumija 4“, osvrnuo se na to koliko je malo nedostajalo da propusti ovu priliku.

Izvor: youTube/chaos crumb

Hana (64) je priznao da je u to vrijeme bio „pretenciozan“ i da ga je više zanimalo da igra ozbiljne pozorišne uloge.

"Dva puta sam odbio tu ulogu, što je ironično, s obzirom na to da ću sada igrati i u četvrtom nastavku, a jedino smo Brendan i ja prisutni u sva četiri filma“, rekao je.

"Postojao je jedan drugi projekat koji sam želei da radim – mračan evropski nezavisni film za koji danas niko nije ni čuo. Tako da sam u tom slučaju imao sreće što mi je agent rekao: ‘Džone, ne budi budala. Prihvati tu ulogu.Ponekad je to jednostavno svemir koji vam pomogne".

Džon Hana o Mumiji 4 Izvor: YouTube/filmfestivals.com

Film "Mumija" iz 1999. godine bio je rimejk istoimenog ostvarenja iz 1932, u kojem je glavnu ulogu igrao Boris Karlof.

Brendan Frejzer i Džon Hana pojavili su se u svim filmovima moderne franšize, uključujući "Povratak mumije" iz 2001. godine i "Mumija: Grobnica kineskog cara zmajeva" iz 2008.

Rimejk iz 1999. prati lovca na blago Rika O'Konela (Frejzer), koji bibliotekarku Evelin Karnahan (Vajs) i njenog brata Džonatana (Hana) vodi u Hamunaptru, Grad mrtvih, gdje bude drevnu mumiju Imhotepa.

Mumija trejler Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Film je postigao ogroman uspjeh na bioskopskim blagajnama, zaradivši 418 miliona dolara širom svijeta, uz budžet od 80 miliona dolara.

Hana je rekao da je pravi uvid u njegovu popularnost stekao tek prošle godine, kada je prvi put u karijeri pristao da prisustvuje jednoj konvenciji posvećenoj fanovima.

Govoreći o još jednoj od svojih najznačajnijih filmskih uloga, glumac je priznao da je u početku bio podjednako skeptičan prema mogućnosti da zaigra u filmu "Četiri vjenčanja i sahrana", rekavši da je mislio da je scenario "bezveze"..

"Bio mi je potreban posao, pa sam ga prihvatio i vrlo brzo sam shvatio koliko zapravo ne znam", prenosi Dejli Mejl.

(Mondo.rs)