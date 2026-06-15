Stiže nastavak filma "The Social Network": Priča o Fejsbuku dobija novo poglavlje nakon 16 godina

Nakon što je film "The Social Network" hronološki prikazao uspon Fejsbuka, publika je prvi put dobila uvid u njegov dugo očekivani nastavak.

Izvor: Youtube printscreen / Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures predstavio je trejler za film "The Social Reckoning",nastavak Oskarom nagrađene drame iz 2010. godine, koji ponovo usmerava pažnju na giganta društvenih mreža.

Ovog puta fokus je na otkrićima uzbunjivača koja su se pojavila dok je platforma sazrevala u globalnu silu, piše Klix.ba.

Pogledajte trejler:

The social reckoning trejler film Izvor: Youtube / Sony Pictures Entertainment

U filmu glume Majki Medison, Džeremi Alen Vajt, Bil Ber i Džeremi Strong. Strong tumači ulogu osnivača Fejsbuka Marka Zukemrberga, nasledivši Džesija Ajzenberga, koji je glavnu ulogu imao u originalnom filmu.

Aron Sorkin vraća se franšizi kao scenarista i reditelj, proširujući svoju ulogu nakon što je za film "The Social Network" osvojio Oskara za najbolji adaptirani scenario.

Film donosi istinitu priču o bivšoj Fejsbukovoj inženjerki Frensis Hogen (Medison) i novinaru Wall Street Journala Džefu Horvicu (Vajt).

Njihov rad razotkrio je interna istraživanja i procese donošenja odluka unutar kompanije. Istraga je kulminirala serijalom "Facebook Files" iz 2021. godine, koji je otkrio štetne efekte Fejsbuka na tinejdžere, kao i njegovu ulogu u širenju dezinformacija, uključujući sadržaj povezan sa političkim nasiljem.

Prilikom premijernog prikazivanja trejlera na ovogodišnjem CinemaConu, godišnjoj konvenciji vlasnika bioskopa, Sorkin je objasnio razloge za snimanje nastavka korporativne drame iz 2010. godine.

"Ne postoji život kojeg Fejsbukov algoritam nije dotakao i taj uticaj oblikovao je sve. Stoga je vreme da kažemo više", poručio je Sorkin.

Originalni film ostvario je veliki kritički i komercijalni uspeh, zaradivši 226 miliona dolara širom sveta. Osvojio je osam nominacija za Oskara, uključujući i nominaciju za najbolji film, a na kraju je nagrađen sa tri Oskara. Od tada se često navodi kao jedan od najuticajnijih holivudskih prikaza tehnološke industrije.