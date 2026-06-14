Ovo je najgledaniji mjuzikl svih vremena: Snimljen sa užasnim budžetom, zaradio stotine miliona dolara

Radnja filma "Briljantin" smještena je u Ameriku kasnih 1950-ih godina. Prati ljubavnu priču između buntovnog srednjoškolca Denija i sramežljive, pristojne djevojke Sendi.

Izvor: Youtube/printScreen

3. juna 1978. godine, premijerno je prikazan film Briljantin (Grease), muzička romantična komedija koja je ubrzo postala jedan od najomiljenijih filmova svih vremena.

Riječ je o filmskoj adaptaciji istoimenog brodvejskog mjuzikla, čija radnja i muzika evociraju nostalgiju za američkim pedesetim godinama. Film je postigao ogroman uspjeh i ostao trajan simbol pop kulture, a njegove pjesme i likovi i danas su prepoznatljivi širom svijeta.

Radnja filma

Radnja filma smještena je u Ameriku kasnih 1950-ih godina. Prati ljubavnu priču između buntovnog srednjoškolca Denija Zuka i sramežljive, pristojne djevojke Sendi Olson. Njihova je veza započela kao letnja romansa, ali se sve zakomplikuje kada se Sendi neočekivano upiše u istu srednju školu koju pohađa i Deni, Rydell High.

Pogledajte trejler za mjuzikl "Briljantin":

GREASE | Trailer | Paramount Movies Izvor: YouTube

Deni, vođa "opasne" muške bande T-Birds, ponaša se hladno kako bi sačuvao svoj ugled među prijateljima, dok Sendi pokušava da se uklopi među djevojke iz grupe Pink Ladies. Film prikazuje njihovu borbu između autentičnosti i društvenih očekivanja, a sve to uz brojne muzičke numere koje su postale evergrini.

Glumačka postava i njihove karijere

Džon Travolta tumači lik Denija Zuka. U trenutku snimanja filma već je bio velika zvijezda zahvaljujući ulozi u filmu Saturday Night Fever (1977.), koja mu je donijela i nominaciju za Oskara. Film "Briljantin" dodatno je učvrstio njegov status jedne od najvećih mladih zvijezda Holivuda tog vremena.

Ulogu Sendi Olson glumila je australijska pjevačica Olivija Njutn-Džon. Iako je prije filma već bila poznata u svijetu muzike i osvojila nekoliko Gremija, Grease joj je doneo međunarodnu filmsku slavu i otvorio vrata Holivuda. Njena izvedba pjesme "Hopelessly Devoted to You" nominovana je za Oskara za najbolju originalnu pjesmu.

Komercijalni uspjeh

Mjuzikl je snimljen sa relativno skromnim budžetom od oko šest miliona dolara, ali je postigao izuzetan uspjeh na bioskopskim blagajnama. Zaradio je više od 395 miliona dolara širom svjeta, čime je postao jedan od najprofitabilnijih mjuzikala u istoriji filma.

Kada je film izašao, kritike su bile podijeljene. Neki su ga smatrali laganom zabavom bez dubljeg sadržaja, dok su drugi hvalili njegov šarm, muziku i energiju. S vremenom je film stekao kultni status i publika mu je ostala verna generacijama.

Danas se "Briljantin" ocjenjuje vrlo pozitivno na brojnim platformama: