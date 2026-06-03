3 Netfliks trilera koja gledamo prve nedjelje juna: Od jezivog slučaja sa djetetom ubicom do mračne istinite priče

Ukoliko volite trilere, ova tri naslova morate da gledate narednih dana

Izvor: printscreen/youtube/Row K

Zakoračili smo u prvu sedmicu juna, što znači - konačno stižu premijere na Netfliksu kojima smo se posebno radovali, a dodati su i stariji naslovi koji dušu daju za "obnavljanje gradiva".

Tri trilera su nam odmah privukla pažnju, i riječ je o dva starija ostvarenja i jednom novom.

3. The Girl on the Train

Ovaj triler nastao je po jednoj od najpopularnijih knjiga Pole Hokins, i prati Emili Blant u ulozi Rejčel Votson, alkoholičarke i razvedene žene koja je nedavno izgubila posao. Da bi prekratila vrijeme, Rejčel se vozi vozom i mašta o novom životu svog bivšeg muža Toma (Džastin Teru) i njegove nove supruge Ane (Rebeka Ferguson). Jednog dana, Rejčel prisustvuje uznemirujućem događaju u dvorištu Skota (Luk Evans) i Megan Hipvel (Hejli Benet). Pošto joj policija ne vjeruje zbog njenog problema sa alkoholom, Rejčel shvata da će joj, pored sopstvene riječi, biti potrebno mnogo više dokaza.

"The Girl on the Train" ima sve elemente vrhunskog trilera i donosi nekoliko preokreta zbog kojih ćete stalno preispitivati šta je istina, a šta laž. To je priča o obmani i opsesiji koja vješto prepliće se*sualnu tenziju i uznemirujuće nasilje. Emili Blant je izuzetno ubjedljiva u ulozi alkoholičarke koja traga za odgovorima, kako u vezi sa samim slučajem, tako i u sopstvenom životu.

2. The Good Son

Nakon smrti majke, desetogodišnji Mark Evans (Ilaja Vud) odlazi da provede zimski raspust kod svog teče Volasa (Danijel Hju Keli) i tetke Suzan (Vendi Kruson). Mark se tamo ponovo sreće sa svojim vršnjacima, bratom i sestrom od tetke, Henrijem (Mekoli Kalkin) i Koni (Kvin Kalkin). Međutim, Mark brzo otkriva da je Henri zapravo oličenje đavola u tijelu desetogodišnjaka. Henri je fasciniran smrću i odgovoran je za nekoliko jezivih nedjela, uključujući i izazivanje masovnog lančanog sudara. Kada Henri odluči da naudi sopstvenoj porodici, Mark mora da ga zaustavi prije nego što dođe do tragedije.

1. Dead Man's Wire

"Film Dead Man's Wire" inspirisan je istinitom pričom o Toniju Kiricisu, koga tumači Bil Skarsgord. U februaru 1977. godine, Toni uzima brokera za nekretnine Ričarda Hola (Dejker Montgomeri) za taoca, nakon što je izgubio novac u poslu koji je ugovorio Ričardov otac. Toni uperuje skraćenu sačmaricu u Ričarda, povezavši je tako da djeluje kao automatski osigurač, tzv. dead man's switch. Talačka kriza koja je uslijedila puni novinske naslove, dok Toni pokušava da ubijedi javnost u to šta ga je dovelo do tačke pucanja.

Pošto je film zasnovan na istinitom događaju, priča se uglavnom drži stvarnog slijeda stvari. Ipak, sama ideja je genijalna za triler - psihički labilna osoba traži osvetu protiv korporacije koja mu je nanijela nepravdu. Tokom filma ćete možda čak i saosjećati sa Tonijem, što je ogromna zasluga Skarsgordove harizmatične i upečatljive glume.

(Mondo.rs)