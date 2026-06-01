Kako je niskobudžetni horor postao najgledaniji u 2026: Sve o filmu "Obsession" sa zaradom od 60 miliona

Horor film "Obsession" nastavlja da ruši rekorde, a nakon dvije nedjelje, zarada je već veća za 39%

Malo ko je mogao da očekuje će niskobudžetni horor "Obsession" iz 2025. oboriti sve rekorde ove godine, te da će postati ne samo najgledaniji film, već i ostvarenje koje je samo u prvoj nedjelji zaradilo 23,9 miliona, da bi tokom drugog vikenda prikazivanja ta brojka skočila na 30,2 miliona.

Brojke su sada i zvanično duplirane - "Obsession" je do sada zaradio 60,7 miliona dolara u Sjevernoj Americi i 75 miliona dolara širom svijeta.

Iako se rijetko dešava da horori postanu toliko viralni, ovog puta i kritičari i publika su podjednako oduševljeni što potvrđuje i ocjena od 94 odsto na Rotten Tomatoesu.

O čemu se radi u "Obsession-u"?

Film je režirala Jutjub senzacija Kari Barker, i prati beznadežnog romantika Bera (Majkl Džonston) zaposlenog u muzičkoj radnji koji kupuje misteriozni predmet nazvan One Wish Willow i poželi da se njegova dugogodišnja prijateljica Niki zaljubi u njega.

Naravno, želja se ostvaruje, ali na potpuno uznemirujući način. Ono što počinje kao neprijatna romantična priča vrlo brzo prerasta u kombinaciju psihološkog horora, opsesije i body horror elemenata.

Veliki dio interneta opisuje "Obsession" kao prvi pravi incel horror generacije Z. Film se direktno bavi muškim entitlementom, usamljenošću i idejom opsesivne ljubavi koja prerasta u kontrolu i nasilje. Glavni lik Bear nije klasični horror negativac, upravo suprotno, on na početku djeluje ranjivo, tiho i čak simpatično. I baš zato film postaje toliko neprijatan za gledanje.

Šta je doprinijelo "hajpu"?

Prije premijere, Focus je podgrijao interesovanje tako što je napravio reklamu za kupovinu "One Wish Willows" - magičnog predmeta iz filma koji Beru ispunjava želju koja izaziva užas - a proizvod je rasprodat za nekoliko sati. Zatim je marketinški tim studija dodatno pojačao hajp misterioznim bilbordima širom Los Anđelesa i Njujorka, na kojima su bile prikazane Nikine sve jezivije i opsesivnije poruke, glasovne bilješke i pošiljke, uz broj telefona na koji su prolaznici mogli da joj se jave.

