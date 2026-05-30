Objavljena prva slika Isusa iz filma "Uskrnuće": Zbog ovoga je Mel Gibson išao na Hilandar (Foto)

Autor Vesna Kerkez
Objavljena je prva fotografija glumca Jaka Ohtonena u ulozi Isusa Hrista iz filma "Stradanje Isusovo: Uskrsnuće".

"Stradanje Isusovo" je američki film iz 2004. godine, koji je režirao Mel Gibson. Bio je nominovan za tri Oskara i pohvaljen od strane kritičara, ali je izazvao brojne kontroverze širom sveta.

Zaradivši preko 622 miliona dolara postao je komercijalno najuspješniji film o hrišćanstvu, ali i jedan od filmova sa najvećom zaradom u istoriji.

Glavnu ulogu je tada igrao Džejms Kavizel, glumac koji je u trenutku snimanja imao 33 godine.

Sada je na njegovo mjesto, u nastavku filma "Stradanje Isusovo: Uskrsnuće" došao glumac Jak Ohthonen, čija je slika objavljena na zvaničnom sajtu.

Studio "Lionsgate" je promijenio planove za nastavak kultnog filma "Stradanje Isusovo" koji će biti podijeljen u dva dijela. Premijera je pomjerena za mjesec dana, pa će u bioskope stići 6. maja 2027. dok će drugi dio, koji je bio planiran za istu godinu, biti pomjeren na 2028.

Novi nastavak priče baviće se događajima od momenta kada je Isus vaskrsao, a obuhvatiće sve istorijske, duhovne i duboke detalje tog čuda, a zbog građe potrebne za snimanje filma, Mel Gibson je boravio na Hilandaru.



