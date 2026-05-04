Originalni film "The Passion of the Christ" često se smatra jednim od najkontroverznijih ostvarenja svih vremena.
Više od dvije decenije nakon velikog uspeha filma "The Passion of the Christ", njegov zvanični nastavak "The Resurrection of the Christ" ponovo je u centru pažnje i već sada izaziva ogromno interesovanje publike širom svijeta.
Riječ je o projektu koji je godinama bio praćen glasinama, odlaganjima i brojnim nagađanjima. Režiser Mel Gibson više puta je najavljivao da će priča krenuti u neočekivanom pravcu, a sada je i zvanično potvrđeno da je snimanje završeno.
Film će biti podijeljen u dva dijela, a datumi premijera simbolično su vezani za važne hrišćanske praznike. Prvi dio stiže u bioskope 26. marta 2027. godine, na Veliki petak, dok drugi dio dolazi 6. maja 2027. na Spasovdan. Ovakav raspored dodatno naglašava religijski kontekst priče. Snimanje je završeno u Italija, što potvrđuju i nedavne fotografije sa seta, prenosi Collider.
Nastavak donosi potpuno novu glumačku postavu. Ulogu Isusa tumači Jakko Ohtonen, dok Mariju Magdalenu igra Marijela Gariga. Petra glumi Pjer Luiđi Pazino, a Djevicu Mariju Kašja Smutnjak.
U filmu se pojavljuju i Rikardo Skamario kao Poncije Pilat, kao i Rupert Everett u ulozi Abrahama.
Završeno snimanje jednog od najkontroverznijih filmova ikad: Stiže biblijski ep koji je uzburkao svjetsku javnost
Mel Gibson na Hilandaru
Mel Gibson na Hilandaru
Mel Gibson ranije je isticao da nastavak neće biti klasično prepričavanje događaja nakon raspeća. Umjesto toga, film će istraživati nadrealne i teološke teme poput Pakla, Šeola, pada anđela i porijekla Sotone.
Projekat je opisao kao "putovanje na tripu", što značajno odudara od tipičnih biblijskih epova i dodatno intrigira publiku.
Ogromna očekivanja nakon kontroverznog originala
Originalni film "The Passion of the Christ" često se smatra jednim od najkontroverznijih ostvarenja svih vremena, zbog snažnih reakcija publike i kritike. Posebnu pažnju izazvale su rasprave o eksplicitnom prikazu nasilja i načinu interpretacije biblijskih događaja.