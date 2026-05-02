Stiže treći dio hita "Đavo nosi Pradu"? Glumci nisu mogli da prećute na ovo pitanje, pa progovorili o svemu

Stiže treći dio hita "Đavo nosi Pradu"? Glumci nisu mogli da prećute na ovo pitanje, pa progovorili o svemu

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Film "Đavo nosi Pradu 2" trenutno se prikazuje u bioskopima

Stiže 3 dio filma Đavo nosi Pradu?

Dvadeset godina nakon originala, nastavak filma "Đavo nosi Pradu 2" ove je nedjelje stigao u bioskope i već izaziva ogromnu pažnju publike širom svijeta.

U drugom dijelu, koji je za sada uglavnom dobio pozitivne kritike, vratila se originalna glumačka postava, kao i scenarista i reditelj. Film je odmah pokrenuo brojna pitanja među obožavaocima – pre svega da li će biti i trećeg nastavka i koliko dugo bi publika na njega mogla da čeka.

S obzirom na to da Meril Strip ima 76 godina, a Stenli Tuči 65, mnogi smatraju da novo čekanje od 20 godina ipak nije realna opcija.

Ogroman interes publike

Interesovanje za film je ogromno. Procene govore da bi već na samom otvaranju mogao da zaradi oko 180 miliona dolara, dok je njegov trejler postao najgledaniji trejler za komediju u posljednjih 15 godina, sa više od 181 milion pregleda u prva 24 sata.

Hoće li biti trećeg dijela?

Tokom gostovanja kod Endi Koen na SiriusXM-u, voditelj je upitao glumačku ekipu:

"Hoćemo li se opet naći za pet, deset ili petnaest godina?"

Emili Blant se tada okrenula ka Stenli Tuči, koji joj je i u stvarnom životu šurak, i kroz šalu mu poručila:

"Nemoj samo da kažeš 'Biću mrtav', ne smiješ tako da se šališ!"

Tuči je odgovorio:

"U redu, biću nemoćan."

Na to se nadovezala Meril Strip, koja tumači lik Mirande Prisli, kratko poručivši:

"Ja sam za!."

Kao da to nije bilo dovoljno da dodatno podgrije nade fanova, Emili Blant je za E! News izjavila da je priželjkivala više zajedničkih scena sa Tučijem, koji u filmu igra Najdžela.

"Sten i ja smo bili toliko ljuti što nam nisu dali više zajedničkog prostora. Ako snimimo još jedan dio, bolje bi im bilo da nas spoje jedno pored drugog."

