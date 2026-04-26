7 najboljih starih filmova: Od laganih "limunadica" do sci-fi remek djela

Ukoliko ste raspoloženi za stare dobre klasike, obavezno "čekirajte" ove naslove među kojima su i romantične komedije ali i sci-fi remek-djela.

HBO Max je ovog mjeseca dodatno obogatio svoju ponudu filmova, a među "novitetima" su se našla i neka stara ostvarnja koja su mnogi jedva dočekali. Stiče se utisak da se publika sve više vraća starijim naslovima, a ovih sedam filmova izdvojili su se iz mase kao najgledaniji.

Alien (1979)

Posada svemirskog broda presreće nepoznat signal i odlazi da ga istraži, ne sluteći da će se suočiti sa jednim od najopasnijih stvorenja u svemiru. Kako članovi posade nestaju jedan po jedan, napetost raste, a borba za opstanak postaje sve bezizlaznija.

Aliens (1986)

Ripli se vraća na planetu gdje je doživela traumu, ovog puta uz vojnu jedinicu koja vjeruje da drži situaciju pod kontrolom. Međutim, ubrzo shvataju da su nadjačani i da ih čeka nemilosrdna borba protiv čitave kolonije vanzemaljaca.

Out of the Past (1947)

Bivši privatni detektiv pokušava da započne novi, miran život, ali ga prošlost sustiže kroz stare ljubavi i opasne veze. Upleten u mrežu laži, manipulacije i fatalne privlačnosti, shvata da iz tog svijeta nema lakog izlaza.

Practical Magic (1998)

Sestre koje potiču iz porodice vještica nose teret prokletstva koje uništava njihove ljubavne veze. Kada se nađu u ozbiljnoj nevolji, moraju da se oslone jedna na drugu i prihvate svoju prirodu kako bi prekinule začarani krug.

The Devil Wears Prada (2006)

Ambiciozna djevojka ulazi u svijet visoke mode radeći za zahtjevnu i hladnu urednicu. Dok pokušava da se dokaže, suočava se sa pritiscima, kompromisima i pitanjem koliko je spremna da žrtvuje zbog karijere.

The Mummy (1999)

Grupa avanturista slučajno oslobađa drevno zlo iz egipatske grobnice, nakon čega počinje uzbudljiva borba protiv moćne mumije. Film kombinuje akciju, humor i horor u pravoj avanturističkoj vožnji.

Game Night (2018)

Redovna večer društvenih igara pretvara se u pravu misteriju kada jedan od učesnika "nestane" tokom igre. Kako pokušavaju da riješe zagonetku, prijatelji upadaju u niz nepredvidivih i urnebesnih situacija gdje ništa nije onako kako izgleda.

