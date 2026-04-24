logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto svi gledaju „Speak No Evil“? Novi horor drži vrh Netflix liste

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Jezivi horor "Speak No Evil" danima je na listi najgledanijih, a mi vam otkrivamo sve detalje.

Speak No Evil na vrhu Netflix liste Izvor: pritnscreen/youtube/Universal Pictures

Film "Speak No Evil" stigao je na Netfliks prije par nedjelja, i za kratko vrijeme postao je jedan od najgledanijih ostavarenja na ovoj platformi. Proteklih dana bio je na prvom mjestu, a njegova pozicija nije silazila dalje od treće.

Inače, riječ je o rimejku istoimenog filma iz 2022, i zapravo je kombinacija horora i trilera. Interesantno je da su im čak i ocjene slične - 6.8 IMDb i 83% na Rotten Tomatoes.

Razlike između nove verzije i one iz 2022.

Ipak, postoje bitne razlike između ova dva ostvarenja - verzija iz 2022. je napetija i sporija, gotovo pasivna, dok je novi film brži, i foks je na tenziji i akciji.

Takođe, kraj verzije iz 2022. ostavlja utisak bespomoćnosti, i akcentujući posljedice pasivnih odluka, dok novi "Speak No Evil" dozvoljava likovima da se bore, mijenjajući poruku sa kritike društva na neke standardne horor tokove.

Izvor: printscreen/youtube/Universal Pictures Ireland

Moramo istaći i da je posebno hvaljena gluma Džejmsa Mekavoja u novom filmu, a kritičari ističu da je ulozi dao više dubine, za razliku od likova iz 2022. koji su često okarakterisani kao "slabi", "pasivni" pa čak i "bolno nezanimljivi".

S obzirom na propušten potencijal prethodne verzije, ne čudi što je tako brzo snimljena nova, a po svemu sudeći, reakcije publike za sada su obećavajuće.

Pogledajte i trejler za novi "Speak No Evil":

Speak No Evil trejler
Izvor: YouTube

O čemu se radi u filmu?

Riječ je o psihološkom hororu/trileru koji počinje prilično bezazleno - jedna porodica upoznaje drugu na odmoru i prihvata poziv da im dođu u goste na selo. Međutim, ono što djeluje kao vikend druženje vrlo brzo prerasta u neprijatnu, pa zatim i u zastrašujuću situaciju.

Izvor: printscreen/youtube/Universal Pictures

U centru priče je bračni par sa kćerkom koji odlazi kod, naizgled, šarmantnih domaćina. U početku sve djeluje malo čudno, ali ništa alarmantno: sitne neprijatnosti, pasivno-agresivno ponašanje, neobični komentari… I baš tu je ključ horora: likovi stalno prelaze granice, a gosti to trpe iz pristojnosti.

Kako vrijeme prolazi, atmosfera postaje sve napetija i bizarnija, a porodica počinje da shvata da njihovi domaćini kriju nešto mnogo mračnije. Ono što slijedi je potpuni preokret, otkriva se da iza "gostoprimstva" stoji jeziva namjera, i film prelazi iz neprijatne drame u brutalnu borbu za opstanak.

Film snimljen u Hrvatskoj

Interesantno je i da je novi "Speak No Evil" zapravo dijelom snimljen u Hrvatskoj 2023. godine, i to na Istri.

Prema podacima Hrvatskog audiovizualnog centra, snimanje u Istri trajalo je četiri dana, uz angažman 144 člana ekipe, među kojima je bilo čak 99 hrvatskih filmskih stručnjaka, kao i više od stotinu statista. 

(Mondo.rs)

Tagovi

film netflix horor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA