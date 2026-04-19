logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi Netfliksov hit: Triler za dva dana prikupio milione pregleda, drugi je po gledanosti

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Horor traje 90 minuta i drži pažnju, a mnogi ističu da je spojio nespojivo.

Triler Thrash na Netfliksu Izvor: Netflix

Novi triler o preživljavanju "Thrash", koji potpisuje reditelj i scenarista Tomi Virdkola, u kratkom roku postao je veliki hit na Netfliksu, a trenutno je drugi najgledaniji na ovoj platformi u Srbiji.

Film je za samo tri dana zabilkežio oko 37,7 miliona pregleda i popeo se na sam vrh liste gledanosti. Riječ je o naslovu koji je brzo privukao pažnju publike i postao jedan od najgledanijih filmova na platformi.

Radnja filma

Radnja je smještena u primorski grad pogođen uraganom, gde se stanovnici suočavaju sa poplavama i opasnošću od ajkula. Glavnu ulogu tumači Fibi Dajnevor, poznata iz serije Bridgerton, kao trudnica Lisa koju porođajni bolovi zateknu usred haosa.

Thrash | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

U pokušaju da preživi pomaže joj Dakota, koju igra Vitni Pik, dok njen ujak Dejl, morski biolog kojeg tumači Džimon Honsu, pokušava da spase bratanicu i prati kretanje ajkula.

Kritičari nisu impresionirani

Film traje 90 minuta i već se nakon nekoliko dana emitovanja našao među najgledanijima globalno, kao i u Ujedinjeno Kraljevstvo. Gledaoci su na internetu podijelili pomješane utiske. Dok su jedni hvalili napetost i atmosferu, ističući da ih je film držao u neizvjesnosti do samog kraja, drugi su kritikovali radnju i glumačke izvedbe.

Ne propustite i dramu "Vladimir" na Netflixu:

Kritičari su takođe podijeljenog mišljenja. Na sajtu Rotten Tomatoes film trenutno ima ocjenu od 42 odsto, dok je ocena publike 24 odsto. Radnja je na pojedinim mestima nategnuta, ali film funkcioniše kao krvav i zabavan triler.

Producenti filma su Adam Mekej i Kevin Mesik, a ideja za priču nastala je kombinovanjem katastrofalnih vremenskih uslova i filma o ajkulama.

Thrash je trenutno dostupan za gledanje na Netfliksu u Srbiji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

film netfliks triler

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA