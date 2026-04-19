Novi Netfliksov hit: Triler za dva dana prikupio milione pregleda, drugi je po gledanosti

Horor traje 90 minuta i drži pažnju, a mnogi ističu da je spojio nespojivo.

Novi triler o preživljavanju "Thrash", koji potpisuje reditelj i scenarista Tomi Virdkola, u kratkom roku postao je veliki hit na Netfliksu, a trenutno je drugi najgledaniji na ovoj platformi u Srbiji.

Film je za samo tri dana zabilkežio oko 37,7 miliona pregleda i popeo se na sam vrh liste gledanosti. Riječ je o naslovu koji je brzo privukao pažnju publike i postao jedan od najgledanijih filmova na platformi.

Radnja filma

Radnja je smještena u primorski grad pogođen uraganom, gde se stanovnici suočavaju sa poplavama i opasnošću od ajkula. Glavnu ulogu tumači Fibi Dajnevor, poznata iz serije Bridgerton, kao trudnica Lisa koju porođajni bolovi zateknu usred haosa.

U pokušaju da preživi pomaže joj Dakota, koju igra Vitni Pik, dok njen ujak Dejl, morski biolog kojeg tumači Džimon Honsu, pokušava da spase bratanicu i prati kretanje ajkula.

Kritičari nisu impresionirani

Film traje 90 minuta i već se nakon nekoliko dana emitovanja našao među najgledanijima globalno, kao i u Ujedinjeno Kraljevstvo. Gledaoci su na internetu podijelili pomješane utiske. Dok su jedni hvalili napetost i atmosferu, ističući da ih je film držao u neizvjesnosti do samog kraja, drugi su kritikovali radnju i glumačke izvedbe.

Kritičari su takođe podijeljenog mišljenja. Na sajtu Rotten Tomatoes film trenutno ima ocjenu od 42 odsto, dok je ocena publike 24 odsto. Radnja je na pojedinim mestima nategnuta, ali film funkcioniše kao krvav i zabavan triler.

Producenti filma su Adam Mekej i Kevin Mesik, a ideja za priču nastala je kombinovanjem katastrofalnih vremenskih uslova i filma o ajkulama.

Thrash je trenutno dostupan za gledanje na Netfliksu u Srbiji.