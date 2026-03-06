Mini serija od prije 8 godina ponovo vlada listama: Ima gotovo savršene ocjene, a gleda se u jednom dahu

Ukoliko vam treba nešto što će vas držati na ivici, uz fantastičnu priču i obrt, serija koja se ponovo penje na listama idealan je predlog za bindž.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

U posljednje vrijeme stiče se utisak da se publika, uprkos pravoj produkcijskoj "mašineriji" koja neprestano izbacuje nove i ambiciozne serije, sve češće vraća naslovima koji su već dokazali svoju vrijednost. Među njima je i "Sharp Objects", jedna od najuspješnijih HBO mini-serija, koja i osam godina kasnije važi za pravi dragulj psihološkog trilera.

Pogledajte trejler:

Sharp Objects Trailer Izvor: YouTube

Podsjetimo, serija je premijerno prikazana 8. jula 2018. godine i odmah privukla pažnju, prije svega zahvaljujući impresivnoj glumačkoj postavi koju predvodi Ejmi Adams, uz Krisa Mesinu, Patrišu Klarkson, Elajzu Skenlen, Sofiju Lilis i Sidni Svini.

O čemu se radi u "Sharp Objects"?

U središtu priče je Kamil Priker, novinarka koja se poslije boravka u psihijatrijskoj ustanovi vraća u rodno mjesto kako bi izvještavala o ubistvima dvije djevojčice.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Međutim, povratak kući za nju znači i suočavanje sa hladnom i manipulativnom majkom, otuđenom porodicom i sopstvenim demonima koje nikada nije do kraja savladala.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Kako istraga odmiče, granica između prošlosti i sadašnjosti postaje sve tanja. Kamil polako otkriva da misterija ubistava nije jedina mračna priča u tom gradu i da su rane iz djetinjstva možda dublje povezane sa zločinom nego što je spremna da prizna.

Serija se izdvaja po turobnoj atmosferi, snažnoj psihološkoj razradi likova i napetosti koja ne popušta do samog kraja.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Sa 92% ocjene kritike i 83% publike na Rotten Tomatoes, jasno je zašto "Sharp Objects" i danas slovi za jednu od najboljih HBO serija, i definitivno je vrijedna ponovnog bindžovanja, ako ste je ranije gledali.