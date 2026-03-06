logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mini serija od prije 8 godina ponovo vlada listama: Ima gotovo savršene ocjene, a gleda se u jednom dahu

Mini serija od prije 8 godina ponovo vlada listama: Ima gotovo savršene ocjene, a gleda se u jednom dahu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ukoliko vam treba nešto što će vas držati na ivici, uz fantastičnu priču i obrt, serija koja se ponovo penje na listama idealan je predlog za bindž.

Sharp object trenduje na listama serija Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

U posljednje vrijeme stiče se utisak da se publika, uprkos pravoj produkcijskoj "mašineriji" koja neprestano izbacuje nove i ambiciozne serije, sve češće vraća naslovima koji su već dokazali svoju vrijednost. Među njima je i "Sharp Objects", jedna od najuspješnijih HBO mini-serija, koja i osam godina kasnije važi za pravi dragulj psihološkog trilera.

Pogledajte trejler:

Sharp Objects Trailer
Izvor: YouTube

Podsjetimo, serija je premijerno prikazana 8. jula 2018. godine i odmah privukla pažnju, prije svega zahvaljujući impresivnoj glumačkoj postavi koju predvodi Ejmi Adams, uz Krisa Mesinu, Patrišu Klarkson, Elajzu Skenlen, Sofiju Lilis i Sidni Svini.

O čemu se radi u "Sharp Objects"?

U središtu priče je Kamil Priker, novinarka koja se poslije boravka u psihijatrijskoj ustanovi vraća u rodno mjesto kako bi izvještavala o ubistvima dvije djevojčice.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Međutim, povratak kući za nju znači i suočavanje sa hladnom i manipulativnom majkom, otuđenom porodicom i sopstvenim demonima koje nikada nije do kraja savladala.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Kako istraga odmiče, granica između prošlosti i sadašnjosti postaje sve tanja. Kamil polako otkriva da misterija ubistava nije jedina mračna priča u tom gradu i da su rane iz djetinjstva možda dublje povezane sa zločinom nego što je spremna da prizna.

Serija se izdvaja po turobnoj atmosferi, snažnoj psihološkoj razradi likova i napetosti koja ne popušta do samog kraja.

Izvor: printscreen/youtube/ Rotten Tomatoes TV

Sa 92% ocjene kritike i 83% publike na Rotten Tomatoes, jasno je zašto "Sharp Objects" i danas slovi za jednu od najboljih HBO serija, i definitivno je vrijedna ponovnog bindžovanja, ako ste je ranije gledali.

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije HBO triler

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA