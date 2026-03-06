Sok od kiselih krastavaca je prirodni probiotik: Mnogi ne znaju za koga može da bude štetan

Fermentisani povrtni sokovi često se koriste kao izvor probiotika, minerala i vitamina i mogu pozitivno da utiču na zdravlje, ali nisu svima korisni.

Izvor: Natalia Wimberley/Shutterstock

U posljednjih nekoliko godina fermentisani proizvodi postaju sve popularniji. Redovno konzumiranje soka od kiselog povrća može da predstavlja prirodnu podršku organizmu, posebno kod starijih osoba koje su podložnije padu imuniteta, problemima sa varenjem ili nedostatku vitamina i minerala.

Portal health.com piše da sok od kiselih krastavaca ima određene prednosti, poput hidratacije prije i poslije treninga i ublažavanja stomačnih tegoba. Ipak, 250 ml ovog soka sadrži oko 821 miligram natrijuma, što je trećina dnevne preporučene količine. Ovaj mineral može da poveća krvni pritisak, a kod osoba koje pate od gihta, može da pogorša simptome.

Stručnjaci upozoravaju na prekomjerni unos natrijuma

Stručnjaci ističu da sok od kiselih krastavaca može pomoći u hidrataciji, regeneraciji mišića, sadrži antioksidanse, može da podrži mršavljenje i pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi.

"Čak i ako vam ukus nikada ne bude omiljen, možete da primijetite da vrijedi piti sok od kiselih krastavaca zbog zdravstvenih benefita", piše portal healthline.com.

Kako navodi Metju Blek, dijetetičar, sok od kiselog povrća mogu da koriste sportisti za poboljšanje performansi.

"Drugi mogu da piju sok od kiselih krastavaca vjerujući da pomaže kod grčeva mišića i mamurluka", objašnjava.

Emi Šapiro, dijetetičarka, napominje da kiseli krastavci i njihov sok sadrže elektrolite u obliku natrijuma.

Najveći rizik kod konzumiranja ovog soka je unos previše natrijuma. Pored mogućeg povećanja krvnog pritiska, prekomjeran unos natrijuma može da poveća rizik od srčanog udara i moždanog udara.

Sok od kiselih krastavaca može da pomogne kod grčeva mišića ili stabilizacije nivoa šećera u krvi. Fermentisani sok takođe podržava zdrav mikrobiom crijeva. Ipak, zbog visokog sadržaja natrijuma, njegovo redovno korišćenje se ne preporučuje.

"Ovi proizvodi sadrže mnogo natrijuma, pa ih treba koristiti štedljivo. Prednosti možda ne nadmašuju rizik povezan sa unosom velike količine natrijuma", upozorava Blek.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

