logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sok od kiselih krastavaca je prirodni probiotik: Mnogi ne znaju za koga može da bude štetan

Sok od kiselih krastavaca je prirodni probiotik: Mnogi ne znaju za koga može da bude štetan

Izvor mondo.rs
0

Fermentisani povrtni sokovi često se koriste kao izvor probiotika, minerala i vitamina i mogu pozitivno da utiču na zdravlje, ali nisu svima korisni.

Sok od kiselih krastavaca probiotik Izvor: Natalia Wimberley/Shutterstock

U posljednjih nekoliko godina fermentisani proizvodi postaju sve popularniji. Redovno konzumiranje soka od kiselog povrća može da predstavlja prirodnu podršku organizmu, posebno kod starijih osoba koje su podložnije padu imuniteta, problemima sa varenjem ili nedostatku vitamina i minerala.

Portal health.com piše da sok od kiselih krastavaca ima određene prednosti, poput hidratacije prije i poslije treninga i ublažavanja stomačnih tegoba. Ipak, 250 ml ovog soka sadrži oko 821 miligram natrijuma, što je trećina dnevne preporučene količine. Ovaj mineral može da poveća krvni pritisak, a kod osoba koje pate od gihta, može da pogorša simptome.

Stručnjaci upozoravaju na prekomjerni unos natrijuma

Stručnjaci ističu da sok od kiselih krastavaca može pomoći u hidrataciji, regeneraciji mišića, sadrži antioksidanse, može da podrži mršavljenje i pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi.

"Čak i ako vam ukus nikada ne bude omiljen, možete da primijetite da vrijedi piti sok od kiselih krastavaca zbog zdravstvenih benefita", piše portal healthline.com.

Kako navodi Metju Blek, dijetetičar, sok od kiselog povrća mogu da koriste sportisti za poboljšanje performansi.

"Drugi mogu da piju sok od kiselih krastavaca vjerujući da pomaže kod grčeva mišića i mamurluka", objašnjava.

Emi Šapiro, dijetetičarka, napominje da kiseli krastavci i njihov sok sadrže elektrolite u obliku natrijuma.

Najveći rizik kod konzumiranja ovog soka je unos previše natrijuma. Pored mogućeg povećanja krvnog pritiska, prekomjeran unos natrijuma može da poveća rizik od srčanog udara i moždanog udara.

Sok od kiselih krastavaca može da pomogne kod grčeva mišića ili stabilizacije nivoa šećera u krvi. Fermentisani sok takođe podržava zdrav mikrobiom crijeva. Ipak, zbog visokog sadržaja natrijuma, njegovo redovno korišćenje se ne preporučuje.

"Ovi proizvodi sadrže mnogo natrijuma, pa ih treba koristiti štedljivo. Prednosti možda ne nadmašuju rizik povezan sa unosom velike količine natrijuma", upozorava Blek.

  • Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

krastavac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA