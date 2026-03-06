logo
Kako skinuti fleke od farbe sa parketa? Jednostavni trikovi koji ne oštećuju pod

Kako skinuti fleke od farbe sa parketa? Jednostavni trikovi koji ne oštećuju pod

Izvor Lepa i srećna
0

Mrlje od farbe na parketu ne moraju da znače uništen pod. Evo kako da ih uklonite uz deterdžent, alkohol, toplotu ili specijalna sredstva, bez oštećenja parketa.

Kako skinuti fleke od farbe sa parketa Izvor: Jan Faukner/Shutterstock

  • Mrlje od farbe na parketu mogu se ukloniti uz malo strpljenja.
  • Najprije koristite blage metode poput vode i deterdženta.
  • Ako to ne pomogne, primijenite alkohol, toplotu ili specijalna sredstva.

Prosuta farba na parketu može biti veoma frustrirajuća, naročito ako je primijetite tek nakon što završite krečenje. Oštećen ili zaprljan pod lako može pokvariti izgled cijelog enterijera. Srećom, uz malo strpljenja i prave metode, mrlje od farbe možete ukloniti bez oštećenja parketa.

Krečenje je jedna od najčešćih aktivnosti kada želimo da osvježimo dom. Nova boja može potpuno promijeniti izgled prostorije, ali se često dešava da kapljice završe tamo gdje ne bi trebalo – na primjer na parketu. Idealno bi bilo da farbu odmah obrišete krpom, ali se mrlje najčešće vide tek kada se osuše.

U tom slučaju važno je da počnete od najblažih metoda čišćenja, poput deterdženta i vode, a zatim po potrebi pređete na jača sredstva.

Šta vam je potrebno

Pribor

  • krpa od mikrovlakana

  • komad stare odjeće

  • nož od tvrde plastike

  • mala posuda

  • stara četkica za zube ili četka sa najlonskim vlaknima

  • fen za kosu

Materijali

  • vata

  • izopropil alkohol

  • deterdžent za pranje sudova

  • limunov sok

  • sredstvo za uklanjanje farbe

  • razređivač za boju

Limun za čišćenje
Izvor: Shutterstock

Testirajte farbu

Ako ste sami prosuli farbu, vjerovatno znate da li je bila na bazi vode ili ulja. Ako ne znate porijeklo mrlje, potrebno je da je testirate.

  • Nanesite izopropil alkohol na vatu.

  • Pređite vatom preko farbe.

Ako na vati nema tragova farbe, vjerovatno je na bazi ulja. Ako ostanu tragovi, farba je na bazi vode ili lateksa, pa se obično lakše uklanja.

Očistite deterdžentom i vodom

Ako je farba na bazi vode:

  1. U oko dvije šolje tople vode dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove.

  2. Umočite krpu i očistite zaprljano mjesto.

  3. Kako se farba odvaja, brišite je suvom krpom ili starim komadom odjeće.

Ako mrlja i dalje ostaje, pokušajte da je vrlo pažljivo sastružete plastičnim nožem. Nemojte pritiskati prejako kako ne biste ogrebali parket.

Krpa
Izvor: Shutterstock

Isprobajte izopropil alkohol i limun

Ako sapun i voda nisu pomogli:

  1. U posudi pomiješajte trećinu izopropil alkohola sa malo limunovog soka.

  2. Pažljivo pokušajte da podignete farbu plastičnim nožem.

  3. Natopite krpu u smjesu i stavite je preko mrlje.

  4. Ostavite da djeluje oko pet minuta.

Nakon toga pokušajte da uklonite farbu starom krpom. Ako i dalje ne popušta, umočite četkicu u smjesu i nežno istrljajte.

Na kraju obrišite mesto čistom vlažnom krpom, a zatim ga osušite.

Savjet

Ako nemate alkohol i limunov sok, možete koristiti sirće. Ono neće odmah ukloniti farbu, ali može značajno da je omekša.

Sirće nemojte miješati sa drugim sredstvima i koristite običan alkoholni rastvor za čišćenje.

Sirće i voda
Izvor: Shutterstock

Upotrebite toplotu

Fen za kosu može pomoći da se farba lakše ukloni.

Usmjerite topli vazduh na mrlju nekoliko minuta kako bi se farba omekšala. Pazite da ne pregrijete parket. Kada se boja malo podigne, pažljivo je uklonite plastičnim nožem, a zatim ponovite postupak sa vodom i deterdžentom.

Koristite sredstvo za uklanjanje farbe

Ako farba i dalje ne popušta ili je na bazi ulja, najbolje je da upotrebite sredstvo za skidanje farbe ili razređivač. Prije upotrebe obavezno provjerite da li je prostorija dobro provetrena i uklonite sve izvore plamena, poput svijeća.

Tagovi

farbanje boja parket

