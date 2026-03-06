Riz, en-pi-si, sus i još mnogo njih: Rječnik generacije Z digao buru na mrežama, znate li šta znače ove riječi?

Riječi, koje koristi generacija Z, izazvale su mnogo komentara na društvenim mrežama.

Da li smatrate da srpski jezik dobija moderni pečat? Generacija Z ima svoja "pravila" komunikacije. Brza je, da ne kažemo "skraćena", ali ponekad zagonetna za sve one koji nisu u toku.

Od čudnih skraćenica do neobičnih riječi koje ulaze u svakodnevni govor, jezik generacije Z postaje fenomen koji u mnogima budi strah da tradicija polako bledi. Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" objavila je rječnik generacije Z koji je dobio mnogo komentara.

Da li znate šta znače ove riječi?

krindž delulu en-pi-si fleks slej digitalac riz sinovati kraš hajp viralno random pik mi sus sigma spojlovati gejtkipovati POV L W

Značenje riječi koje koristi generacija Z:

krindž - osjećaj neprijatnosti zbog tuđeg ponašanja, delulu (od delusional) - osoba koja gaji nerealne nade, en-pi-si (NPS - non-player character) - nebitna osoba, osoba bez stava, fleks - hvalisanje nečim, pokazivanje bogatstva ili uspjeha, slej - kad neko uradi nešto fenomenalno ili izgleda dobro, digitalac - glup, zaostao, sve vrijeme je na telefonu, riz (rizz - od charisma) - sposobnost muvanja, harizma, šarm, sinovati - pročitati poruku bez odgovaranja na nju, kraš - simpatija, hajp - velika pomama, uzbuđenje oko nečega, viralno - označava sadržaj koji se brzo širi internetom putem društvenih mreža, random - nasumično, pik mi (pick me) - osoba koja se trudi da bude drugačija kako bi privukla pažnju suprotnog pola, sus (od suspicious) - sumnjivo, sigma - samouvjeren, uspješan muškarac, spojlovati - unaprijed otkriti šta će se desiti u filmu, seriji, knjizi, gejtkipovati - kada neko namjerno krije informacije o nečemu što mu se sviđa, POV (point od view) - koristi se da opiše određenu situaciju iz nečije perspektive, L (loss) - poraz, blam, W (win) - pobjeda, uspjeh.

Ako je suditi po komentarima, mnogima se ne dopada što se radi o anglicizmu.

"Kad gubiš svoj jezik, gubiš sebe. Tužno", "A za ovo RIZ nemam komentar. Zar nije lijepo za nekoga reći kako je magičan, čaroban, se*si?", "Oni ne mogu da žive bez telefona", "Neka Z generacija nauči prvo sopstveni jezik. Narod koji izgubi svoj jezik, izgubio je sve", "Kakve su ovo riječi? Ko priča uopšte ovako?", "Generacija sam Z, ali muka mi je od ovih riječi. Nemam ništa protiv žargona našeg porijekla, ali postepeno ćemo ostati bez jezika ako ovako nastavimo", "U suštini, sve anglicizam", "Riječi su katastrofalne", "Sve razumijem, ali kad čitam Viber poruke od djece, ježim se i kolutam očima", samo su neki od komentara ispod ove objave.

