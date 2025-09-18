"Ne radimo za mizeriju i stres!": Generacija Z okreće leđa "sigurnim poslovima", loše su plaćeni i ispod časti

Generacija Z, mladi rođeni između 1995. i 2010. godine, sve češće odbijaju poslove koji su nekada važili za početak karijere. Maloprodaja, ugostiteljstvo, kol-centri i kancelarijski poslovi od 9 do 17 više ne dolaze u obzir.

Generacija Z sve češće zaobilazi poslove koji su nekada važili za "prirodan početak karijere". Niske plate, fiksno radno vrijeme i kruta pravila više nisu prihvatljivi za mlade rođene između 1995. i 2010. godine.

Galupova anketa pokazala je da je angažovanost zaposlenih u SAD-u pala na najniži nivo u posljednjih deset godina - samo 31% ljudi kaže da je "aktivno uključeno" u posao. Najveći pad bilježi se upravo kod mlađih od 35, a Gen Z jasno pokazuje da nema namjeru da pristaje na ono što su njihovi roditelji i starije kolege nekada podrazumijevali, prenosi Citymagazin.

Koji poslovi su na crnoj listi?

Maloprodaja i ugostiteljstvo, kol centri, skladišta, kruti kancelarijski poslovi od 9 do 17, prodaja na proviziju i neplaćene prakse. Za Gen Z to znači samo jedno - potplaćeno, iscrpljujuće i bez dostojanstva.

Poslovna savjetnica Abigejl Rajt kaže: "Generacija Z redefiniše šta znači imati dobar posao. Mnoge uloge koje su milenijalci ili generacija X tolerisali sada se nazivaju pravim imenom: loše plaćene i mentalno iscrpljujuće."

Zašto više ne "rade za iskustvo"?

Jednostavno - finansijska realnost se promijenila. "Prije 20 godina, poslije fakulteta, imao si mali dug, dijelio stan sa cimerima i to je nekako išlo. Danas su kirije astronomske, dugovi ogromni i mladi nemaju luksuz da rade poslove koji jedva pokrivaju troškove života", objašnjava Kevin Tompson iz 9i Capital Group.

Zato Gen Z radije bira frilens, sporedne poslove, rad na daljinu i fleksibilne aranžmane, umjesto da guta stres za "sigurnu platu".

"Naučili su da postavljaju granice"

Rajt dodaje: "Zašto bih bio na poslu bez fleksibilnosti i normalne plate, kada mogu sam da biram uslove? Generacija Z je prozrela staro obećanje ‘radi naporno i uspjećeš’. Radije će odustati nego pristati na manje od onoga što smatraju poštenim."

Sličnog mišljenja je i Dru Povers: "Vidjeli su kako početni poslovi nisu uvijek vodili naprijed, i kako su starije generacije radile cijeli život za korporacije koje su ih na kraju odbacile. Oni više cijene životna iskustva nego novac, i to nije ljenost - to je poznavanje sopstvene vrijednosti."

Šta slijedi?

Stručnjaci se slažu: poslodavci koji ponude fleksibilnost, poštovanje i realnu platu dobiće najbolje talente. Oni koji se budu držali starog modela - moraće da računaju na visoku fluktuaciju i problem da pronađu radnike.

"Kompanije koje će opstati u narednih deset godina biće one koje znaju da se prilagode. Jer vrijednosti koje traži generacija Z - nisu samo njihove, to su vrijednosti svakog modernog radnika", zaključuje Rajt.

