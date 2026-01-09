Tramp poslao Orbanu "podršku" punu rupa: Ne zna ni kako se Mađarska zvanično zove (Foto)

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je pismo podrške Donalda Trampa pred izbore u aprilu, ali umjesto političkog poena izazvao je podsmijeh javnosti zbog bizarnog datuma, pogrešnog imena države i sumnji u iskrenost "zlatnog prijateljstva".

Izvor: Facebook/Viktor Orban

Mađarski premijer Viktor Orban pohvalio se u petak na svom Fejsbuk profilu pismom podrške koje mu je uputio američki predsjednik Donald Tramp uoči aprilskih parlamentarnih izbora.

Međutim, umjesto potvrde "zlatnog doba" odnosa, objavljeni dokument je izazvao podsmijeh javnosti zbog niza bizarnih detalja i gafova.

Iako Tramp u pismu zahvaljuje Orbanu na pozivu da posjeti Mađarsku (čiji će datum navodno "dogovoriti timovi") i podsjeća na nedavni sastanak u Bijeloj kući, pažljivijim posmatračima nisu promakle greške koje ukazuju na to da je "veliko prijateljstvo" možda ipak malo površnije nego što se predstavlja.

Izvor: Facebook/Orbán Viktor

Prva stvar koja bode oči je datum na pismu, 10. decembar 2025. godine. S obzirom na to da je Orban to objavio tek sada, skoro mjesec dana kasnije, mađarski mediji, posebno portal 444.hu, nisu propustili priliku da se našale sa ovom situacijom.

Postavlja se logično pitanje: da li je američko-mađarska diplomatska pošta sporija od puža ili je "dragocjena poruka" američkog predsjednika završila u Orbanovom spam folderu?

Druga opcija je da je mađarski premijer pismo sačuvao kao "keca u rukavu" za početak kampanje, ali to ne umanjuje činjenicu da vijest o "hitnoj i snažnoj podršci" kasni čitav mjesec.

Još veći diplomatski gaf u pismu tiče se samog imena zemlje kojom Orban vlada. Donald Tramp u pismu oslovljava Orbana titulom premijera "Republike Mađarske".

Ironija je u tome što Mađarska zvanično ne nosi taj naziv još od 2012. godine, kada je Orbanova vlada izmjenama Ustava izbrisala riječ "Republika" iz imena zemlje. Američki predsjednik, uprkos navodnom bliskom prijateljstvu, izgleda nije obaviješten o osnovnim političkim potezima svog saveznika u posljednjih 13 godina.

Iako pismo govori o "zlatnom dobu američko-mađarskih odnosa", kontekst Trampovih javnih nastupa govori nešto sasvim drugačije.

Samo dan prije datuma navedenog u ovom pismu, Tramp je u intervjuu za Politiko opisao Evropu kao "grupu nacija u raspadu", koju vode "slabi ljudi" nesposobni da riješe problem migracija ili zaustave rat u Ukrajini.

Trampova podrška Orbanu, stoga, više liči na potragu za poslušnicima koji se uklapaju u njegovu viziju oslabljene Evrope nego na stvarno partnerstvo ravnopravnih država. Orbanu to očigledno ne smeta, sve dok može da koristi pismo, čak i sa pogrešnim imenom zemlje i mjesec dana zakašnjenja, da bi osvojio jeftine političke poene pred izbore.

(Mondo.rs)