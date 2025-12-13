Hiljade Mađara stiglo pred Orbanovu kancelariju: Traže njegovu hitnu ostavku zbog gnusnog skandala

Hiljade građana Mađarske učestvovalo je u protestnoj šetnji do kancelarije premijera Viktora Orbana, zahtijevajući njegovu ostavku zbog šokantnog skandala u državnom centru za maloljetnike.

Izvor: Profimedia

Hiljade Mađara učestvovalo je u protestnoj šetnji do kancelarije premijera Viktora Orbana u subotu, predvođeni liderom opozicije Peterom Mađarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloljetnike.

Demonstranti su šetali ulicama Budimpešte iza transparenata s natpisom "Zaštitimo djecu!", noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina. Tužilaštvo je u srijedu saopštilo da je do sada sedam osoba privedeno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.

Orban, koji se suočava sa onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima vjerovatno u aprilu, osudio je zlostavljanje u intervjuu za list Mandiner, nazvavši ga neprihvatljivim i kriminalnim.

Tužioci istražuju slučaj

"Svakodnevno se pojavljuje sve više odvratnih stvari, za koje nisam mislila da su moguće u ovoj zemlji", rekla je Judit Voroš, jedna od demonstranata koji su prošetali do Orbanovih kancelarija na Zamkovom brdu u Budimpešti.

Ranije ove nedjelje, vlada je stavila pet mađarskih popravnih ustanova za maloljetnike pod direktan policijski nadzor dok tužioci istražuju slučaj. Tužioci već mjesecima istražuju bivšeg direktora centra zbog sumnje da je vodio lanac prostitucije, prao novac i trgovinu ljudima.

Video koji je ove nedjelje objavio opozicioni aktivista i bivši poslanik Peter Juhas podstakao je ostavku vršioca dužnosti direktora centra.

(Mondo.rs)