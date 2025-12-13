"Ovo su posljednji izbori pred rat": Orban izgovorio rečenicu koja je uznemirila Evropu

Mađari su umorni od autokratske vlasti Viktora Orbana koji ih, uoči parlamentarnih izbora na proljeće 2026, zasipa “cunamijem obećanja”, nudeći biračima skupe podsticaje dok istovremeno finansijski stiska uporišta opozicije.

Istovremeno, kako se bliži april,Orbanove poruke sugerišu da će spoljna politika i pitanje rata dominirati kampanjom njegove stranke Fides.

Na velikom mitingu u Kečkemetu u prošlu subotu Orbanje poručio da će generalni izbori u Mađarskoj 2026. biti poslednje glasanje u zemlji prije nego što rat stigne u Evropu.

"Zna li Viktor Orban nešto što mi ne znamo?", pita se “Dejli njuz Hungari”.

Šta je rekao Orban?

Govoreći na “anti-ratnom skupu”, premijer je rekao da će ishod izbora odlučiti da li će Mađarska moći da ostane van sukoba - za koji vjeruje da se približava. Rekao je da će vlada izabrana 2026. biti odgovorna za zaštitu zemlje i “spasavanje Mađarske od ratne opasnosti koja nam se veoma verovatno približava”.

Glasanje je predstavio kao ključnu prekretnicu - upozorio je da bi “probriselska vlada uvukla Mađarsku u rat”, dok bi nacionalno orijentisani kabinet još uvek imao “šansu da ostane po strani”.

Opozicija nije mirno sjedila sa strane. Dok se Orban obraćao svojim pristalicama, rivalska partija Tisa, na čijem je čelu Peter Mađar, održala je svoj skup na drugoj lokaciji u gradu. Miting u Kečkemetu dio je šire političke borbe koja se odvija u ovom gradu, koji sam sve više postaje ključno poprište predstojećih izbora.

Rat na svim frontovima

Orban je u svom govoru insistirao da prijetnja rata nije samo geografske, već i političke prirode. Tvrdio je da su evropski lideri već odlučili da kontinent mora da se pripremi za sukob, ukazujući da Evropska unija očekuje da će do 2030. biti spremna za mogući sukob sa Rusijom.

"Nije slučajno što održavamo antiratne skupove", rekao je Orban.

Takođe je komentarisao sankcije protiv Rusije, izrazivši nadu da bi budući sporazum između Vašingtona i Moskve mogao na kraju ponovo da integriše Rusiju u svjetsku ekonomiju i ukine postojeće restrikcije. Istakao je da njegova vlada upravo zato održava komunikaciju i sa Vašingtonom i sa Moskvom.

Orban je najavio da će poslati poslovnu delegaciju u Rusiju u narednim danima u okviru priprema za kraj rata u Ukrajini. Rekao je da će misija biti usmerena na ekonomsku saradnju, posebno u posleratnom okruženju u kojem Rusija možda neće biti isključena iz zapadne ekonomije, već naprotiv - ponovo integrisana u nju, preneo je “Saut Čajna morning post”, dodajući da je nacionalistički premijer Mađarske redak evropski lider koji je blizak i sa američkim i sa ruskim predsjednikom Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom.

"Moramo da razmišljamo unapred", rekao je Orban.

Trampov izborni poklon Orbanu

On je krajem novembra bio u Vašingtonu, gde je sa Trampom dogovorio izuzeće od sankcija na uvoz ruske energije i time izbjegao potencijalnu energetsku krizu koja bi mogla da ugrozi njegovu predizbornu kampanju.

Mnogi, uključujući njegovog glavnog rivala Mađara, smatraju da je ovaj sporazum Trampov “izborni poklon” Orbanu. U međuvremenu se Orban dogovorio sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom da će Turska garantovati nastavak isporuke ruskog gasa Mađarskoj.

"Danas sam se sa predsednikom (Erdoganom) saglasio da će Turska garantovati rutu kako bismo mogli da transportujemo gas iz Rusije u Mađarsku", rekao je on u ponedjeljak na konferenciji koju je prenosio državni informativni kanal M1.

Kako podsjeća “Dejli njuz Hungari”, Orban se takođe sreo sa Putinom u Moskvim krajem novembra, navodeći tada da je otišao tamo “da obezbjedi energetsko snabdjevanje Mađarske za zimu i narednu godinu”.

"Cunami obećanja"

Orbanu je na izborima glavni rival Peter Mađar sa svojom strankom Tisa. Iz Fidesa se stalno mogu čuti optužbe na račun Mađara – na primjer da je on "plaćenik Brisela" ili "ukrajinski agent", ali uprkos takve kampanje on je postao najpopularniji političar u zemlji.

Sada taj trend, međutim, slabi, piše “Dojče vele” (DW). Četiri mjeseca uoči izbora, Tisa stagnira dok je Fides polako sustiže. U nekim anketama je vođstvo Tise palo sa 10 na pet odsto.

Za ovakve rezultate posmatrači upiru na novu strategiju Orbanove kampanje - obasipanje populacije novčanim podsticajima, poklonima za penzionere, poreskim olakšicama i socijalnim beneficijama. Mađarski komentatori su to nazvali “cunamijem obećanja”.

Orbanov “cunami” prate i nova kampanja blaćenja i još apsurdnije optužbe protiv njegovog protivnika. Kako tvrdi, ako Mađar pobedi na izborima i Tisa dođe na vlast, životni standard Mađara bi drastično opao jer bi građani bili primorani da plate troškove rata u Ukrajini. Još jedna od tvrdnji glasi da bi Mađar uveo visok porez na pse i mačke, navodi DW.

Budimpešta na ivici bankrota

Politika koja trenutno dominira predizbornom klimom u Mađarskoj je da je Budimpešta na ivici bankrota. Kako piše DW, otkako je 2019. levo-zeleni Gergelj Karačonj postao gradonačelnik prestonice, Orbanova vlada je radila sve što može da dovede grad do finansijskog kolapsa putem “doprinosa solidarnosti“, koji zahteva prenošenje nesrazmjerno velikih suma u državni budžet, uz komplikovana smanjenja budžeta i uskraćivanje sredstava na koja Budimpešta po zakonu ima pravo.

Grad sada praktično stoji pred bankrotom nakon što je proteklih godina bio primoran da potroši sve svoje finansijske rezerve.

Prošle nedjelje je Karačonj peške otišao do Orbanove zvanične rezidencije kako bi lično predao pismo premijeru, tražeći objašnjenje i pomoć. Orban je na vrata poslao sekretara da preuzme pismo i nije odgovorio. Početkom ove nedelje, Karačonj se ponovo uputio ka rezidenciji, ovog puta sa nekoliko stotina zaposlenih i pristalica - ali opet bez ikakvih rezultata.

