Tragičan kraj potrage: Spasioci pronašli tijelo muškarca u vozilu na putu ka Jahorini

Na lokalitetu Trebevića jutros je pronađeno tijelo muškarca za kojim je bila organizovana potraga prethodnih dana, rekao je Srni načelnik Gorske službe spasavanja Istočni Stari Grad Saša Klepić.

Izvor: Screenshot/Instagram/gss_istocnistarigrad

Klepić je potvrdio da su u saradnji sa pripadnicima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Gorske službe spasavanja Jahorina i partnerima iz Sarajeva pokrenuli potragu za licem koje je nestalo prije dva dana.

"Nakon sat i po pretrage terena, pronašli smo vozilo i u njemu tijelo muškarca", rekao je Klepić.

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, vrše uviđaj na licu mjesta na kojem je pronađen automobil "suzuki", u kojem se nalazi tijelo muškarca.

Policiji je jutros u 9.05 časova prijavljeno da se na putu Trijanga-Jahorina, u opštini Pale nalazi automobil u je tijelo, saopšteno je ranije iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Federalni mediji pišu da je riječ o vozilu izvjesnog Seada Jahića iz Tuzle.