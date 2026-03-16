Narodna skupština RS danas razmatra ostavku Save Minića 1

Narodna skupština RS danas razmatra ostavku Save Minića

Autor Nikolina Damjanić
1

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati ostavka predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i ministara zakazana je za danas u 17 časova.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Odluka o održavanju sjednice donesena je na sjednici Kolegijuma NS RS nakon što je Minić jutros zvanično podnio ostavku, ali najavio da će ga predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ponovo predložiti za mandatara.

Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić najavio je i novu posebnu sjednicu NS RS sutra u 10 časova, kada će biti usaglašen konačan prijedlog rezolucije o osudi i zabrani nacizma i drugih ekstremnih ideologija.

Podsjećamo, današnja sjednica uslijedila je odmah nakon što je Minić podnio ostavku, a politički vrh Republike Srpske najavio je nastavak procedura za imenovanje nove Vlade.

Možda će vas zanimati

NSRS Savo Minić ostavka

Još iz INFO

X men

Kako ovi iz ove skupstine uzimaju narodne pare to je strasno, a narod jedva krpi kraj sa krajem, neka tako i treba. Gorivo treba ici na 10 km/L

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ