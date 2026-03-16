Narodna skupština RS danas razmatra ostavku Save Minića

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati ostavka predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i ministara zakazana je za danas u 17 časova.

Odluka o održavanju sjednice donesena je na sjednici Kolegijuma NS RS nakon što je Minić jutros zvanično podnio ostavku, ali najavio da će ga predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ponovo predložiti za mandatara.

Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić najavio je i novu posebnu sjednicu NS RS sutra u 10 časova, kada će biti usaglašen konačan prijedlog rezolucije o osudi i zabrani nacizma i drugih ekstremnih ideologija.

Podsjećamo, današnja sjednica uslijedila je odmah nakon što je Minić podnio ostavku, a politički vrh Republike Srpske najavio je nastavak procedura za imenovanje nove Vlade.