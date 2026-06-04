Vučić iz Tivta: Dio crnogorskog establišmenta vodi hibridni rat protiv Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu da dio političkog i medijskog establišmenta u Crnoj Gori vodi hibridni rat protiv Srbije. Poručio je da će Beograd nastaviti da gradi bratske odnose sa Crnom Gorom uprkos nesuglasicama.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Tivtu da dio podgoričkog establišmenta i medija vode hibridni rat protiv Srbije, ali da će Beograd nastojati da gradi bratske odnose sa Crnom Gorom i da će učiniti sve da oni budu najbolji mogući.

Vučić, koji učestvuje na samitu "EU-zapadni Balkan", rekao je da će pozvati predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da do kraja godine posjeti Srbiju.

Komentarišući uvredljive transparente protiv njega u Kotoru, Tivtu i na Cetinju, on je poručio da to govori o gostoprimstvu, dodajući da bilo koji zvaničnik koji dolazi u Srbiju takve poruke ne može da čita i da je srećan zbog toga.

On je ocijenio da su uvredljivi grafiti potpuno logični nakon višegodišnje kampanje protiv njega i Srbije.

"Kada vodite tu vrstu kampanje kako mi, navodno, destabilizujemo i ugrožavamo Crnu Goru, nekome je potrebno da nekoga predstavite kao malorusa i velikosrbina, dok je on ugrožen. Logično je to, jer je to politika. Građani ovde su neuporedivo gostoprimljiviji i pozdravljaju me sa `Pomaže, bog, predsedniče`", rekao je Vučić novinarima.

Odgovarajući na pitanja o vraćanju 87 državljana Srbije sa aerodroma u Tivtu, Vučić je rekao da je sve moglo drukčije da se riješi da je bilo dobre volje.

"Nema tu nijednog krimnalca. Ima pet osoba koje su prolazile kroz krivično-pravnu evidenciju. To je manje od proseka u bilo kom vozu ili avionu", rekao je Vučić.

Povodom transparenta "Srbija pobeđuje", koji je pronađen kod državljana Srbije koji su vraćeni sa tivatskog aerodroma, Vučić je rekao da neki ljudi iz njegovog okruženja imali lošu procjenu i htjeli da ga iznenade lijepim transparentima zbog čega će, kako kaže, on snositi političku cijenu.

On je dodao da je riječ o aktivistima koji su trebali da zakače banere i zastave, kao i da su besmislene tvrdnje o destabilizaciji i hibridnom ratovanju, jer oni koji su vraćeni nisu bili naoružani, nisu imali kod sebe palicu, nitu bokser, te nisu uradili ništa ružno i uvredljivo protiv bilo koga.

"Ali, onda smo videli zloupotrebu podataka koji su objavljeni, zloupotrebu skidanja snimaka sa nadzornih kamera i druge zloupotrebe, kao i brutalno kršenje zakona", rekao je Vučić.

On je naveo da je sve to rađeno kako bi se Srbija prikazala kao neki destabilišući faktor i da je sve unaprijed pripremljeno za tu "veliku predstavu".

Vučić je zamolio državne organe Srbije da ne preduzimaju nikakve recipročne mjere prema građanima Crne Gore i da ih puštaju u zemlju, poručivši da je riječ o braći i sestrama, koji su uvijek dobrodošli u Srbiju.

On je istakao da se u Tivtu osjeća bezbjedno, da ima vrlo profesionalno obezbjeđenje i da vjeruje da je po pitanju njegove zaštite u dogovoru i saradnji sa domaćinima sve urađeno kako treba.

Vučić je naglasio da će, uprkos svemu što se desilo, učiniti sve da Srbija i Crna Gora imaju najbolje moguće odnose.

"Trudiću se da tako bude, iako nisam srećan zbog odnosa koji postoji i što neko neće da promeni odredbu o nasilnoj aneksiji Crne Gore, što je istorijski falsifikat i ja to neću da poštujem. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije, iako ste vi prihvatili otimanje 14 posto dela naše teritorije. Mi nismo otimali crnogorsku teritoriju niti bilo šta slično", poručio je Vučić.

Govoreći o samitu "EU-zapadni Balkan", on je najavio da ga čeka niz susreta sa brojnim zvaničnicima, uključujući i sastanak sa čelnicima EU Ursulom fon der Lajen i Antoniom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

On je dodao se već sastao sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom sa kojim je razgovarao o novim projektima, gasovodu preko Sjeverne Makedonije i evropskom putu Srbije, gdje očekuje dodatnu podršku Grčke.