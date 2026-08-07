Sava u Gradišci blizu istorijskog minimuma (FOTO)

Vodostaj rijeke Save u Gradišci blizu je istorijskog minimuma, zbog dugotrajne suše, rečeno je Srni iz Odsjeka civilne zaštite Gradiška.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Šef Odsjeka Slobodan Knežević rekao je da se vodostaj Save spustio na minus 110 centimetara, da nema naglog opadanja, ali da se očekuje da će dostići istorijski minimum od minus 137 centimetara.

Knežević je naveo da je priliv u Savu iz njenih pritoka minimalan i da će vodostaj biti na istorijskom minimumu za desetak dana.

On je dodao da nijedna bujična rijeka na ovom području - Jablanica, Vrbaška, Lubina nije presušila, ali da je i njihov nivo značajno opao.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

"Ove rijeke izviru na planini Kozari gdje postoji i dalje dovoljno vlage, pa se ne očekuje da će presušiti, ali su presušili svi obodni kanali na području Gradiške iz kojih se crpi voda za navodnjavanje poljoprivrednih parcela, što se može negativno odraziti na poljoprivredu", dodao je Knežević.

Kada je riječ o vodosnabdijevanju u Gradišci nema restrikcija za korisnike gradskog vodovoda.

Direktor gradiškog "Vodovoda" Sandro Zeničanin istakao je da su kontinuiranim ulaganjima u širenje vodovodne mreže i izgradnjom novih bunara na vodoizvorištu u Žeravici obezbijedili nesmetanu isporuku vode i pokrivenost vodovodnom mrežom na više od 90 odsto područja Gradiške.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

"Kapacitet vodoizvorišta je oko 480 litara u sekundi, a u najviša dnevna potrošnja ne prelazi 270 litara, pa se ne očekuju problemi u vodosnabdijevanju, osim u dijelovima Potkozarja gdje se voda dijelom crpi iz gradskog, a dijelom iz lokalnih vodovoda, zbog čega može biti manjih problema u isporuci vode", naglasio je Zaničanin.

On je rekao da "Vodovod" u saradnji sa "Gradskom čistoćom" za sada cisternama doprema pijaću vodu stanovništvu u selu Vilusi, gdje su mali lokalni vodovodi presušili ili rade smanjenim kapacitetom, te dodao da će i ovo selo biti pokriveno gradskim vodovodom u okviru projekta vodosnabdijevanja Lijevča polja i dijela Potkozarja, čija je realizacija u toku.

(Srna)