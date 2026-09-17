logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rekordna zapljena u BiH: U akciji "Bure" oduzeta tona sintetičke droge čija ulična vrjednost dostiže 33 miliona evra

Rekordna zapljena u BiH: U akciji "Bure" oduzeta tona sintetičke droge čija ulična vrjednost dostiže 33 miliona evra

Autor Dušan Volaš
0

Iz Granične policije BiH su potvrdili da se akcija nastavlja i tokom današnjeg dana kroz pretrese na više lokacija.

Akcija "Bure" u Ilijašu: Pao sa 1.095 kilograma katinona Izvor: Granična policija BiH

U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva "Bure", Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika u istoriji BiH – ukupne mase od 1.095 kilograma (približno 1,1 tona).

Akcija je sprovedena na području opštine Ilijaš nakon višemjesečnog rada na predmetu, tokom 16. i 17. septembra 2026. godine, a uhapšena je jedna osoba.

Kako je saopšteno iz Granične policije BiH, zaplijenjen je izuzetno opasan sintetički katinon, supstanca koja se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Tržišna vrijednost oduzetog tovara procjenjuje se na pet miliona evra, dok bi njegova vrijednost na uličnom tržištu, gdje se gram prodaje po cijeni od 20 do 30 evra, dostigla između 25 i 33 miliona evra.

Pored ogromne količine narkotika, policijski službenici su privremeno oduzeli i specifične dokazne materijale. Među njima su specijalne zaštitne maske za cijelo lice sa naprednim filterima i rebrastim cijevima za dovod vazduha, koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i „kuvanja“ ilegalnih supstanci, kao i vatreno oružje, mobilni telefoni, službeni pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica.

Iz Granične policije BiH su potvrdili da se akcija nastavlja i tokom današnjeg dana kroz pretrese na više lokacija.

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod direktnim nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbama Suda BiH, sa ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog djela neovlaštenog prometa opojnim drogama iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga hapšenje Ilijaš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ