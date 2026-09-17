Rekordna zapljena u BiH: U akciji "Bure" oduzeta tona sintetičke droge čija ulična vrjednost dostiže 33 miliona evra

Iz Granične policije BiH su potvrdili da se akcija nastavlja i tokom današnjeg dana kroz pretrese na više lokacija.

Izvor: Granična policija BiH

U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva "Bure", Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika u istoriji BiH – ukupne mase od 1.095 kilograma (približno 1,1 tona).

Akcija je sprovedena na području opštine Ilijaš nakon višemjesečnog rada na predmetu, tokom 16. i 17. septembra 2026. godine, a uhapšena je jedna osoba.

Kako je saopšteno iz Granične policije BiH, zaplijenjen je izuzetno opasan sintetički katinon, supstanca koja se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Tržišna vrijednost oduzetog tovara procjenjuje se na pet miliona evra, dok bi njegova vrijednost na uličnom tržištu, gdje se gram prodaje po cijeni od 20 do 30 evra, dostigla između 25 i 33 miliona evra.

Pored ogromne količine narkotika, policijski službenici su privremeno oduzeli i specifične dokazne materijale. Među njima su specijalne zaštitne maske za cijelo lice sa naprednim filterima i rebrastim cijevima za dovod vazduha, koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i „kuvanja“ ilegalnih supstanci, kao i vatreno oružje, mobilni telefoni, službeni pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica.

Iz Granične policije BiH su potvrdili da se akcija nastavlja i tokom današnjeg dana kroz pretrese na više lokacija.

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod direktnim nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbama Suda BiH, sa ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog djela neovlaštenog prometa opojnim drogama iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.