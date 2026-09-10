Epilog akcije "Amadeus": Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenima za međunarodni šverc droge

Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Milutinu Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, uhapšenima u akciji MUP-a Republike Srpske pod sumnjom da su kao dio međunarodnog lanca vršili nabavku i transport droge.

Izvor: MUP RS

Treći uhapšeni Aleksandar Nikolić je u kućnom pritvoru.

Oni su juče ujutro predati Tužilaštvu BiH, uhapšeni su u akciji "Amadeus", a dovode se u vezu sa izvršenjem krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet droge i oružja.

Iz MUP-a Srpske saopšteno je ranije da se sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.

Akciju "Amadeus" izveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a Republike Srpske i policijskih uprava Trebinje i Istočno Sarajevo.