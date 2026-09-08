Tužilaštvo BiH o akciji "Amadeus": Kriminalna grupa razbijena zahvaljujući dokazima iz "Skaj" aplikacije

Dokazi prikupljeni iz "Skaj" aplikacija ključni su u predmetu koji Tužilaštvo BiH vodi protiv više osoba sa područja Istočnog Sarajeva i Bileće, a koje se sumnjiče za međunarodni šverc droge i oružja.

Izvor: MUP RS

"Radi se o osobama osumnjičenim za krivična djela organiziranog kriminala iz člana 250. u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga iz člana 195. KZ-a BiH", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Kako se navodi u saopštenju ove institucije, po čijem nalogu su izvršena hapšenja, sprovedene aktivnosti usmjerene su na pripadnike organizovane kriminalne grupe koja je proteklih godina djelovala na području Istočnog Sarajeva i drugih gradova.

Podsjećamo, u okviru ove akcije kodnog naziva "Amadeus", pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) ranije su potvrdili da su uhapsili Aleksandra Nikolića, Milutina Danilovića, Nebojšu Mitrovića i Vladimira Grubačića.

Oni se sumnjiče da su, kao dio međunarodnog lanca, nabavljali i transportovali narkotike sa područja Crne Gore i Albanije, a potom ih dalje transportovali i preprodavali u BiH i zemljama Evropske unije. U cilju pronalaska predmeta i tragova u vezi sa neovlašćenim prometom droge, oružja i vojne opreme, pretresi su vršeni na širem području Pala, Sokoca, Lukavice i Bileće.

Nakon završene kriminalističke obrade od strane policijskih službenika, osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati postupajućem tužiocu koji će donijeti odluku o daljim aktivnostima prema osumnjičenima.